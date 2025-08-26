為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國網紅「農村成哥」娶3身障妻、6子多殘疾？抖音、官方回應了

    網路謠傳中國抖音網紅「農村成哥」（左）先後娶了3名身障妻子，並生下多位身障孩子。（擷取自微博）

    網路謠傳中國抖音網紅「農村成哥」（左）先後娶了3名身障妻子，並生下多位身障孩子。（擷取自微博）

    2025/08/26 11:45

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕擁有17.8萬粉絲的中國抖音網紅「農村成哥」，近日陷入輿論風暴，網傳他先後娶了3名身心障礙女性並育有6名子女，其中僅1名健康，引發外界關注。對此，抖音官方與當地政府25日雙雙駁斥，指相關訊息與事實不符，屬於不實傳播，並已展開進一步調查。

    綜合中媒報導，「農村成哥」來自湖南省邵陽市武岡市荊竹舖鎮，影片中常出現一名面部有殘疾的婦女「冬妹」及5名孩子，其中4名孩子面容看似異常，進而引起討論。不少網友質疑「成哥」婚姻的合法性，是否侵犯身障人士和未成年兒童權益。

    荊竹舖鎮政府回應，帳號主人確為當地村民，目前網路謠言已引發高度關注，調查結果將以正式公告為準。武岡市婦聯則表示，若查實涉及未成年子女權益，將立即介入並提供協助。不過，當地民政部門以涉及個人隱私為由，未在電話中回應「成哥」婚姻登記狀況。

    抖音官方帳號「抖音黑板報」指出，平台經核查，網傳「近親生子」等說法不實。另經排查，「農村成哥」過往確曾因影片涉及未成年及殘障人士違規，已依規處置；網路流傳的「侵犯孩子」評論則來自仿冒帳號，已被永久封禁。目前，平台依試行規定《社區熱點信息和帳號治理規則》對該帳號進行流量限制與重點監控，如有違規將即時處理。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播