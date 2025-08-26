中國網紅「農村成哥」娶3身障妻、6子多殘疾？抖音、官方回應了

網路謠傳中國抖音網紅「農村成哥」（左）先後娶了3名身障妻子，並生下多位身障孩子。（擷取自微博）

2025/08/26 11:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有17.8萬粉絲的中國抖音網紅「農村成哥」，近日陷入輿論風暴，網傳他先後娶了3名身心障礙女性並育有6名子女，其中僅1名健康，引發外界關注。對此，抖音官方與當地政府25日雙雙駁斥，指相關訊息與事實不符，屬於不實傳播，並已展開進一步調查。

綜合中媒報導，「農村成哥」來自湖南省邵陽市武岡市荊竹舖鎮，影片中常出現一名面部有殘疾的婦女「冬妹」及5名孩子，其中4名孩子面容看似異常，進而引起討論。不少網友質疑「成哥」婚姻的合法性，是否侵犯身障人士和未成年兒童權益。

請繼續往下閱讀...

荊竹舖鎮政府回應，帳號主人確為當地村民，目前網路謠言已引發高度關注，調查結果將以正式公告為準。武岡市婦聯則表示，若查實涉及未成年子女權益，將立即介入並提供協助。不過，當地民政部門以涉及個人隱私為由，未在電話中回應「成哥」婚姻登記狀況。

抖音官方帳號「抖音黑板報」指出，平台經核查，網傳「近親生子」等說法不實。另經排查，「農村成哥」過往確曾因影片涉及未成年及殘障人士違規，已依規處置；網路流傳的「侵犯孩子」評論則來自仿冒帳號，已被永久封禁。目前，平台依試行規定《社區熱點信息和帳號治理規則》對該帳號進行流量限制與重點監控，如有違規將即時處理。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法