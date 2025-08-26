大火肆虐俄勒岡州！10棟建築遭燒毀 數千居民疏散中

美國俄勒岡州和加州發生大火。圖為位於加州的皮克特大火。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1場席捲美國俄勒岡州中部的大火燒毀10棟建築，其中包括4棟房屋，25日當地數千名居民仍處於疏散狀態。而北加州葡萄酒產區也發生1場大火，但迄今未燒毀該州著名葡萄園。

根據《美聯社》報導，美國官員指出，俄勒岡州消防員在崎嶇地形和乾燥炎熱天氣中奮力滅火，成功從橫跨德舒特郡（Deschutes）和傑斐遜郡（Jefferson）、面積達88平方公里的弗拉特大火（Flat）中拯救數百棟建築。火勢已被控制了15%。

德舒特郡警察局警長魯珀特（Ty Rupert）指出，警方對房屋和個人財產損失深感悲痛，並向受災民眾表達慰問。

當地消防部門發言人佐藤迪克（Gert Zoutendijk）聲稱，火焰仍然威脅著近4000棟房屋。消防人員正利用氣溫下降的機會，諸如略微涼爽的氣溫（降至攝氏31度）和零星降雨進行滅火。

高溫預警將持續到27日，預報員警告，潛在雷暴可能會產生不穩定的風，給消防員帶來挑戰。

另外北加州皮克特大火（Pickett）已燒毀納帕郡（Napa）約26平方公里的土地，該郡以數百家釀酒廠而聞名。25日當地火勢已獲得13%控制。

非營利產業協會納帕谷葡萄酒商協會（Napa Valley Vintners）的諾維（Michelle Novi）說，目前還沒有關於皮克特大火對葡萄園造成損害的報告。

