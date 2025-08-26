再走1高層！五角大廈人事持續震盪 國防創新小組負責人辭職

美國防部「國防創新小組」主任貝克向底下員工透露他將辭職，這是最新一名與總統川普政治觀點相衝突的高級軍事官員離職。（路透）

2025/08/26 11:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕五角大廈人事持續震盪，美國國防部「國防創新小組」（DIU）主任貝克（Doug Beck）在內部發信，向底下員工透露他將辭職，這是最新1名與總統川普政治觀點相衝突的高級軍事官員離職，外界質疑美國軍方高層近日一連串不尋常人事異動，恐有1場人事清洗風暴正在華府上演。

據《路透》報導，有知情人士透露，美國國防部「國防創新小組」（DIU）主任貝克在1封電子郵件中告知員工他將辭職。信中並沒有說明離職原因，他強調在國防創新部門工作「基本上是我一生中最大的榮幸」。

請繼續往下閱讀...

有知情人士指出，國防部官員先前曾對貝克向民主黨提供政治捐款表示疑慮。國防情報局、五角大廈未回應置評請求，《路透》也未能聯繫到貝克本人。

貝克是1位特種作戰老兵，曾在麥肯錫、嘉信理財和蘋果擔任要職。2023年，時任國防部長奧斯汀任命貝克為「國防創新小組」主任，他提出「複製機」（replicator）計畫，準備採購數千架廉價美製無人機，並建立部隊，從而削弱中國在該市場的優勢。

這是最新1起美國國防高層人事異動案，近日國防情報局（DIA）局長、空軍中將克魯斯（Jeffrey Kruse）被解職、空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David Allvin）傳出將提前退休，海軍後備部隊司令拉蔻兒中將（Nancy Lacore）與海軍特種作戰司令桑茲少將（Milton ‘Jamie’ Sands III）也在上週被拔官，美國防高層相繼去職，背後原因引發外界高度關注與揣測。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法