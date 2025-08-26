為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英媒驚爆！川普、澤倫斯基白宮開罵後 美副總統竟密電「烏前總司令」

    美國總統川普（右）今年2月在白宮橢圓形辦公室，與烏克蘭總統澤倫斯基會面時爆發激烈口角。（法新社資料照）

    美國總統川普（右）今年2月在白宮橢圓形辦公室，與烏克蘭總統澤倫斯基會面時爆發激烈口角。（法新社資料照）

    2025/08/26 10:00

    〔〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》獨家報導，烏克蘭前武裝部隊總司令、現任駐英大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi），這位被譽為「鐵將軍」的戰爭英雄，正陷入1場詭譎的政治風暴。報導揭露，在今年3月美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基白宮會談不歡而散後，美國副總統范斯的團隊，竟曾試圖繞過基輔，直接聯繫扎盧茲尼，尋求取代「麻煩的澤倫斯基」的可能人選，但遭扎盧茲尼斷然拒絕。

    川普團隊密電招手 扎盧茲尼拒絕

    報導引述3名知情人士說法指出，在川普與澤倫斯基的災難性會晤後僅3天，范斯的團隊便透過「各種外交與其他管道」，急切地想與扎盧茲尼通上電話。在與澤倫斯基的幕僚長商議後，扎盧茲尼最終拒絕接聽這通充滿政治意涵的電話。此事件凸顯了扎盧茲尼遭解職、形同「發配邊疆」至倫敦後，所面臨的政治鋼索。

    政壇朝聖者不斷 「川普國師」也上門

    儘管扎盧茲尼從未公開表露任何政治野心，但前往烏克蘭駐倫敦大使館拜會他的「政治朝聖者」絡繹不絕。訪客名單甚至包含了聲名狼藉的川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort），他親自上門兜售其政治顧問服務，同樣遭到回絕。

    報導更披露，澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）曾親赴倫敦招安，提議扎盧茲尼加入總統團隊，扎盧茲尼雖婉拒，卻也承諾在戰時不公開批評總統，並保證：「如果我決定要從政，你會是第一個從我口中私下聽到的人。」

    基輔政壇的「兩Z之爭」？

    在戰爭初期，澤倫斯基與扎盧茲尼2人聲望皆達頂峰，但隨著戰事拖長，歧見日深，最終導致澤倫斯基於去年2月將其解職。基輔政治分析家費申科（Volodymyr Fesenko）認為，扎盧茲尼正等待最後時機。但另1位前高官則認為，扎盧茲尼極度警惕內部動盪，不太可能發動1場挑戰澤倫斯基的選戰，「我不相信會發生『兩Z之爭』，那將是國家的災難。」

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）與時任總司令的扎盧茲尼（右）2023年7月的合影。如今扎盧茲尼已遭解職，兩人之間的競合關係，以及是否會爆發「兩Z之爭」，已成烏克蘭政壇焦點。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）與時任總司令的扎盧茲尼（右）2023年7月的合影。如今扎盧茲尼已遭解職，兩人之間的競合關係，以及是否會爆發「兩Z之爭」，已成烏克蘭政壇焦點。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播