英媒驚爆！川普、澤倫斯基白宮開罵後 美副總統竟密電「烏前總司令」

美國總統川普（右）今年2月在白宮橢圓形辦公室，與烏克蘭總統澤倫斯基會面時爆發激烈口角。（法新社資料照）

2025/08/26 10:00

〔〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》獨家報導，烏克蘭前武裝部隊總司令、現任駐英大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi），這位被譽為「鐵將軍」的戰爭英雄，正陷入1場詭譎的政治風暴。報導揭露，在今年3月美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基白宮會談不歡而散後，美國副總統范斯的團隊，竟曾試圖繞過基輔，直接聯繫扎盧茲尼，尋求取代「麻煩的澤倫斯基」的可能人選，但遭扎盧茲尼斷然拒絕。

川普團隊密電招手 扎盧茲尼拒絕

報導引述3名知情人士說法指出，在川普與澤倫斯基的災難性會晤後僅3天，范斯的團隊便透過「各種外交與其他管道」，急切地想與扎盧茲尼通上電話。在與澤倫斯基的幕僚長商議後，扎盧茲尼最終拒絕接聽這通充滿政治意涵的電話。此事件凸顯了扎盧茲尼遭解職、形同「發配邊疆」至倫敦後，所面臨的政治鋼索。

政壇朝聖者不斷 「川普國師」也上門

儘管扎盧茲尼從未公開表露任何政治野心，但前往烏克蘭駐倫敦大使館拜會他的「政治朝聖者」絡繹不絕。訪客名單甚至包含了聲名狼藉的川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort），他親自上門兜售其政治顧問服務，同樣遭到回絕。

報導更披露，澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）曾親赴倫敦招安，提議扎盧茲尼加入總統團隊，扎盧茲尼雖婉拒，卻也承諾在戰時不公開批評總統，並保證：「如果我決定要從政，你會是第一個從我口中私下聽到的人。」

基輔政壇的「兩Z之爭」？

在戰爭初期，澤倫斯基與扎盧茲尼2人聲望皆達頂峰，但隨著戰事拖長，歧見日深，最終導致澤倫斯基於去年2月將其解職。基輔政治分析家費申科（Volodymyr Fesenko）認為，扎盧茲尼正等待最後時機。但另1位前高官則認為，扎盧茲尼極度警惕內部動盪，不太可能發動1場挑戰澤倫斯基的選戰，「我不相信會發生『兩Z之爭』，那將是國家的災難。」

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與時任總司令的扎盧茲尼（右）2023年7月的合影。如今扎盧茲尼已遭解職，兩人之間的競合關係，以及是否會爆發「兩Z之爭」，已成烏克蘭政壇焦點。（路透）

