重拾往日榮光？ 川普暗示要將國防部改名為「戰爭部」

2025/08/26 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普25日在白宮會晤來訪的南韓總統李在明，他在會晤時表示：「赫格塞斯在我稱之為『戰爭部』的部門裡表現得非常出色，你知道，我們將它稱為『國防部』，但我認為我們有可能會改名。」暗示未來有可能將現有的「國防部」（Department of Defense）改名為「戰爭部」（Department of War）。

綜合外媒報導，美國戰爭部是由美國國父華盛頓（George Washington ）於1789年建立，負責管轄美國陸軍並維護其裝備，並持續存在至1947年，之後由時任總統杜魯門（Harry Truman）進行重組，將不同軍種整合為一個部門，於1949年更名為如今的國防部。

川普和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前曾多次對於「戰爭部」在二戰後更名表達遺憾。川普25日提到：「當我們贏得一次世界大戰、二次世界大戰時，那時叫做『戰爭部』。對我而言，那才是真正的名稱。大家都很喜歡這個名字，因為當時我們擁有令人難以置信的勝利歷史，後來我們才改成『國防部』。」

川普也拿「國防部」的名稱意有所指地說：「我不想要只顧防守，我們也想要進攻。」至於何時會改名，川普則說未來很快就會有最新消息。白宮副新聞秘書凱莉（Anna Kelly）提到：「這就是為什麼赫格塞斯在五角大廈時優先考慮戰鬥人員，而不是DEI與『覺醒』意識形態，還請敬請期待。」

