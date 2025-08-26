為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    重拾往日榮光？ 川普暗示要將國防部改名為「戰爭部」

    川普暗示未來有可能將現有的「國防部」改名為「戰爭部」。（法新社）

    川普暗示未來有可能將現有的「國防部」改名為「戰爭部」。（法新社）

    2025/08/26 10:22

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普25日在白宮會晤來訪的南韓總統李在明，他在會晤時表示：「赫格塞斯在我稱之為『戰爭部』的部門裡表現得非常出色，你知道，我們將它稱為『國防部』，但我認為我們有可能會改名。」暗示未來有可能將現有的「國防部」（Department of Defense）改名為「戰爭部」（Department of War）。

    綜合外媒報導，美國戰爭部是由美國國父華盛頓（George Washington ）於1789年建立，負責管轄美國陸軍並維護其裝備，並持續存在至1947年，之後由時任總統杜魯門（Harry Truman）進行重組，將不同軍種整合為一個部門，於1949年更名為如今的國防部。

    川普和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前曾多次對於「戰爭部」在二戰後更名表達遺憾。川普25日提到：「當我們贏得一次世界大戰、二次世界大戰時，那時叫做『戰爭部』。對我而言，那才是真正的名稱。大家都很喜歡這個名字，因為當時我們擁有令人難以置信的勝利歷史，後來我們才改成『國防部』。」

    川普也拿「國防部」的名稱意有所指地說：「我不想要只顧防守，我們也想要進攻。」至於何時會改名，川普則說未來很快就會有最新消息。白宮副新聞秘書凱莉（Anna Kelly）提到：「這就是為什麼赫格塞斯在五角大廈時優先考慮戰鬥人員，而不是DEI與『覺醒』意識形態，還請敬請期待。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播