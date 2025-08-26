川普又暴走！見面前才嗆「南韓搞政變」 下秒見本人…態度大逆轉

南韓總統李在明（左）在白宮橢圓形辦公室，向美國總統川普（右）澄清其國內的司法調查。（路透）

2025/08/26 08:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國政治新聞網站《Axios》報導，美國總統川普25日再度展現其極具個人風格的「推特外交」，在與南韓總統李在明舉行峰會前數小時，竟先在社群媒體上發文，質疑南韓政局是否正在發生「清算或革命」，引爆一場外交風波。所幸，李在明稍後在白宮橢圓形辦公室內，親自向川普解釋事件原委，才讓川普改口稱之為一場「誤會」。

川普25日早晨在與李在明會面前，突然在社群媒體上發文：「南韓現在是怎麼回事？」他接著寫道：「看起來像一場清算或革命。我們不能容忍這種事，還要在當地做生意。」此番言論，顯然是針對南韓檢方近期為調查前總統尹錫悅去年底短暫實施戒嚴的「政變未遂」案，而發動的一連串搜索行動。

請繼續往下閱讀...

川普的推文，立即在首爾引發震撼，也為這場原應鞏固盟邦關係的峰會，蒙上了一層陰影，外界擔憂這又將是一場如同先前與烏克蘭、南非總統會面時的火爆場面。

李在明當面澄清 突襲基地未涉美軍

在稍後的橢圓形辦公室會談中，李在明親自向川普「滅火」。他澄清，相關搜索是由不受總統控制的「特別檢察官」，為調查前總統的「政變」案所發動的「事實查明調查」。

李在明證實，檢方七月確實曾搜索過美韓共用的烏山空軍基地，但他強調，行動範圍僅限於「南韓軍方的控制系統」，並未「對美軍基地進行搜索扣押」。此外，南韓檢方也針對統一教涉嫌賄賂官員的案件，發動了超過十次的搜索。

川普改口稱「誤會」 盟友捏把冷汗

在聽取李在明的解釋後，川普的態度明顯軟化。他表示：「我確信這是一場誤會…我相信事情會圓滿解決的。」這場由川普親手點燃的外交風波，最終雖看似和平落幕，卻也再次讓美國的盟邦，為其捉摸不定的行事風格，捏了一把冷汗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法