犯下近100起入室盜竊！ 洛杉磯警方逮捕犯罪集團

2025/08/26 10:25

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕洛杉磯警方25日宣布，逮捕1個與近100起入室盜竊案有關的犯罪集團。

根據《美聯社》報導，洛杉磯警察局25日表示，多個警察機構和洛杉磯郡警長辦公室於20日凌晨5點左右搜查8個住宅，逮捕7名年齡在22至47歲之間的男子。

洛杉磯警方指出，他們都被指控入室行竊和持有管制物品等罪名。1名男子因通緝在身於2天後自首。另外2名與犯罪集團有關的男子已被拘留，面臨謀殺未遂指控。

洛杉磯警方聲稱，他們在行動中查獲被盜的奢侈手表、手鐲、高檔手提包、現金。警方補充，他們還發現破窗器和手持對講機等入室盜竊工具、大量彈藥和槍枝、毒品、點鈔機等物品。

洛杉磯警方說，嫌犯共計10人，已確認是幫派成員。該集團與至少2022年後發生的92起入室竊盜案有關，其中大多數案件發生在2024年和2025年。

洛杉磯警察局局長麥克唐納（Jim McDonnell）強調，此次案件破獲成功歸功於警官和偵探的出色工作。他們成功將所有線索串聯起來，順利揭示盜竊案與同一犯罪集團有關。

