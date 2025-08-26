為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    為愛瘋狂！只為找妻子遺失婚戒 加拿大男子翻遍掩埋場

    加拿大男子到擁有18噸垃圾的掩埋場翻找婚戒，示意圖。（歐新社）

    2025/08/26 10:21

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕居住在英國的1名加拿大男子為愛瘋狂，日前因妻子誤將結婚戒指丟置堆肥箱，竟在身上僅帶著1雙手套以及1把鏟子的狀況下，直接跑去擁有18噸垃圾的掩埋場去尋找，所幸最後成功找到婚戒。

    綜合媒體報導，加拿大男子伊塞爾迪克（Steve Van Ysseldyk）與已結婚26年的妻子珍妮（Jeannine）定居在英國倫敦，日前一同去電影院時帶回了1袋爆米花，回家後經過庭院不慎將爆米花打翻，只能將其收拾後丟置堆肥箱。

    然而，到了隔天珍妮才驚覺手上的2枚結婚戒指竟不見蹤影，在夫妻2人商討後，認為是在昨日清潔爆米花時，戒指不慎掉進爆米花袋中，最後被扔進堆肥箱。了解狀況後，伊塞爾迪克選擇了最大膽的作法，前往擁有18噸垃圾的掩埋場逐一翻找。

    伊塞爾迪克當日僅帶著1雙手套以及1把鏟子就匆匆趕往垃圾掩埋場，向工作人員解釋來龍去脈後，對方不僅同意他可以自行翻找，同時還有人因被伊塞爾迪克的舉動打動，主動使用挖土機前來協助。

    沒想到在開始不到1小時，伊塞爾迪克便認出事發當天家中丟棄的香腸，緊接著馬上陸續找到遺失的2枚戒指，讓這次的搜尋行動圓滿落幕。伊塞爾迪克最後指出，當你滿懷希望，凡事皆有可能，珍妮也說，這次的事件使他們間的感情更加深厚。

