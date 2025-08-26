川普簽行政命令 華府國民兵將成立「專責部隊」打擊犯罪

川普25日簽署行政命令，指示國防部長赫格塞斯成立一支由華府國民兵組成的「專門」部隊，專門負責華府公共安全。圖為國民兵。（彭博）

2025/08/26 09:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日以打擊犯罪為由，調動約2000名國民兵進駐首都華盛頓哥倫比亞特區。川普25日更簽署行政命令，指示國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）成立1支由華府國民兵組成的「專門」部隊，專門負責華府公共安全，並確保各州有1支「國民兵快速反應部隊」，能在局勢需要時迅速在全美部署。

綜合外媒報導，川普的行政命令指示赫格塞斯立即在華府國民兵中組建1支「專門部隊」，致力於確保首都公共安全與秩序，該部隊成員可被授權執行聯邦法律。此外，川普還指示赫格塞斯應確保各州國民兵接受訓練，以平息民間騷亂，各州也應設有1支「快速反應部隊」，可隨時待命並快速部署。

請繼續往下閱讀...

除了針對國民兵的組織任務編組，該行政命令也指示國家公園管理局應增聘美國公園警察（U.S. Park Police）人員，以支援華盛頓特區的公共安全；命令哥倫比亞特區的美國檢察官辦公室增聘檢察官，專門處理暴力犯罪與財產犯罪案件。

曾在拜登政府時期擔任陸軍部長辦公室幕僚長的華格納（Alex Wagner）指出，這項行政命令似乎是在為了讓國民兵展開更多國內犯罪預防工作所做的準備，但是國民兵不適合、也不應該參與這項工作。華格納說：「我認為從根本上來看，讓國民兵承擔執法職責與他們接受的訓練內容無關，也不是人們加入國民兵的原因。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法