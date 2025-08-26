為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普簽行政命令 華府國民兵將成立「專責部隊」打擊犯罪

    川普25日簽署行政命令，指示國防部長赫格塞斯成立一支由華府國民兵組成的「專門」部隊，專門負責華府公共安全。圖為國民兵。（彭博）

    川普25日簽署行政命令，指示國防部長赫格塞斯成立一支由華府國民兵組成的「專門」部隊，專門負責華府公共安全。圖為國民兵。（彭博）

    2025/08/26 09:33

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日以打擊犯罪為由，調動約2000名國民兵進駐首都華盛頓哥倫比亞特區。川普25日更簽署行政命令，指示國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）成立1支由華府國民兵組成的「專門」部隊，專門負責華府公共安全，並確保各州有1支「國民兵快速反應部隊」，能在局勢需要時迅速在全美部署。

    綜合外媒報導，川普的行政命令指示赫格塞斯立即在華府國民兵中組建1支「專門部隊」，致力於確保首都公共安全與秩序，該部隊成員可被授權執行聯邦法律。此外，川普還指示赫格塞斯應確保各州國民兵接受訓練，以平息民間騷亂，各州也應設有1支「快速反應部隊」，可隨時待命並快速部署。

    除了針對國民兵的組織任務編組，該行政命令也指示國家公園管理局應增聘美國公園警察（U.S. Park Police）人員，以支援華盛頓特區的公共安全；命令哥倫比亞特區的美國檢察官辦公室增聘檢察官，專門處理暴力犯罪與財產犯罪案件。

    曾在拜登政府時期擔任陸軍部長辦公室幕僚長的華格納（Alex Wagner）指出，這項行政命令似乎是在為了讓國民兵展開更多國內犯罪預防工作所做的準備，但是國民兵不適合、也不應該參與這項工作。華格納說：「我認為從根本上來看，讓國民兵承擔執法職責與他們接受的訓練內容無關，也不是人們加入國民兵的原因。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播