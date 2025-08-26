為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    最想再訪國家揭曉！日本憑美食、購物奪冠 大幅領先韓美

    以全球遊客為對象實施的調查結果顯示，日本在「想再去旅遊的國家」中排名首位。圖為日本富士山。（歐新社資料照）

    2025/08/26 10:52

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本廣告業巨頭電通公司25日公布以全球20個國家、地區民眾為對象實施的調查，結果顯示，日本在「想再去旅遊的國家」中排在首位；「旅遊動機」方面，日本料理和日本產品均名列前茅。

    《共同社》報導，另一方面，赴日本鄉村旅遊被指出存在通訊環境、多語言服務等課題。電通公司相關負責人表示：「鄉村的觀光資源潛力很大，但解決課題存在困難。」

    電通公司向具有多國旅行經驗人士詢問「想再去旅遊的國家」，結果日本獲得52.7%的高支持率，在52個國家和地區中排名第一；第二名為南韓20.0%；第三名為美國16.6%。

    動機方面，「對日本料理的興趣」和「對日本產品的好感」排名高於日元貶值效果。按日本都道府縣來看，東京、北海道、大阪和京都的知名度、旅行經驗和旅行意願較高，之後是福島、沖繩和廣島。

    另一方面，僅赴鄉村旅遊的比例較低，但實際訪問後的滿意度為96.2%，再訪意願為93.4%，均超過9成；作為鄉村具代表性觀光資源的「溫泉鄉」，在許多歐美國家的知名度均低於5成。

    有關需要改善之處，受訪者提到了完善通訊環境、提升多語言服務、提升與都市圈的交通便捷等。但因地區及訪日次數不同，回答仍有差異。電通公司負責人說：「硬體和軟體兩方面都存在課題，要全面應對極為困難。」

    該調查於今年5至6月實施，針對在亞洲、歐洲、北美、中東等地居住的逾1萬人，透過網路問卷收集了回答。

