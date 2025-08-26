為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普盼今年與金正恩會面 李在明力挺「想去北韓打高爾夫」

    川普在他的第1個總統任期曾與金正恩3度會面。圖為兩人2018年6月在新加坡峰會相見歡。（法新社資料照）

    2025/08/26 07:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）當地時間25日在白宮接待來訪的南韓總統李在明，提到他希望再度與北韓領導人金正恩會面，且可能於今年會晤。

    綜合媒體報導，川普在他的第1個總統任期曾與金正恩3度會面。川普讚揚兩人的關係，還說「幾乎沒人比我了解金正恩，除了他妹妹（金與正）」。

    川普希望今年就能舉行會談，他告訴記者：「有朝一日我會見他，我期待跟他見面，他對我非常好。」

    北韓官方沒有立即回應川普上述言論，但北韓官媒稍後表示，美國與南韓舉行聯合軍事演習「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield），證明了華盛頓佔領朝鮮半島、針對該地區國家的意圖。

    李在明25日則告訴川普，他期待川普跟金正恩會面，為分裂的朝鮮半島帶來和平。

    李在明還建議川普在北韓打造川普大樓（Trump Tower），他說：「這樣的話我就可以去那裡（北韓）打高爾夫球，你也可以真正扮演全球歷史性的和平使者。」

