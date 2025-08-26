習近平持續清洗軍隊 前中情局分析師：鎖定2027年第4個任期

前美國中央情報局分析師指出，由於軍隊改革不符合中國國家主席習近平的期望，因此他接二連三地進行清洗，目標則是鎖定2027年開始的第4個任期。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕前美國中央情報局（CIA）分析師指出，中國國家主席習近平將強軍建設視為其任內最大的工作重點，這也是他過去數年來持續大規模整肅軍方的主要原因。由於軍隊改革不符合他的期望，因此他失去耐性，接二連三地進行清洗，目標則是鎖定2027年開始的第4個任期。

南韓「朝鮮日報」25日報導，前中情局高級分析師、前白宮國家安全會議（NSC）中國事務主任席恩（Jonathan Czin），以及曾任中情局分析師長達35年的卡爾弗（John Culver），在「外交事務」（Foreign Affairs）發表題為「習近平為什麼沒能擁有自己理想的軍隊」（Why Xi Still Doesn’t Have the Military He Wants）專文，發表前述看法。

席恩和卡爾弗指出，習近平自2013年掌權以來，便發動高強度的軍隊改革，首先清除徐才厚、郭伯雄等前國家主席江澤民在軍中的勢力，並向軍方提出「能打勝仗」的要求。反過來說，這意味著解放軍腐敗無能，已經到了無法打仗的地步。

2016年，習近平建立5大戰區體制，將陸軍、海軍、空軍進行整合，大幅縮減陸軍兵力以削弱其實力，新設負責戰略武器的火箭軍，還在最高軍事機構中央軍委引進美軍式的聯參體制。在此過程中，軍方內部幾乎沒有反抗。

而自2023年習近平展開第3任期以來，中國至少有21名高階將領遭到清洗。最近，被視為習近平親信的中央軍委副主席何衛東，與軍委政治工作部主任苗華也接連落馬，這表明習近平像黑手黨老大一樣，對同僚也可以用完即丟，但他對軍隊的掌控並沒有變化。

習近平對軍隊進行大規模改編，逐年增加國防預算，大力推動裝備現代化，並破格提拔有能力的年輕將領，讓他們擔任軍隊要職。但席恩和卡爾弗認為，這些被提拔者以習近平為靠山，被根深蒂固的腐敗結構影響，「錯誤地將與習近平的關係當成腐敗的護身符」，最終成為大規模肅清的對象。

兩人指出，習近平希望在維護中共政權的同時，擁有1支在攻佔台灣等情況下能與美國正面交鋒的強大軍隊。因此，習近平對中國軍隊的重組，具有超越統一台灣的短期目標的象徵性意義。

到了解放軍建軍100週年的2027年，習近平和軍方將會大力宣傳解放軍在此期間取得的成就。如果屆時習近平不退位，將會開啟他的第4個任期。席恩和卡爾弗預測，習近平將會憑藉軍隊現代化的功績，挑戰第4個任期。

