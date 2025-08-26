川普突批南韓政治清洗！韓媒：企圖會見李在明前左右議程

南韓總統李在明（圖）抵達華府，準備與美國總統川普舉行會談。（歐新社）

2025/08/26 00:32

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在南韓總統李在明造訪白宮前3小時，美國總統川普25日突然表示，南韓似乎正在發生一場「清洗或革命」（Purge or Revolution），「我們不能容忍在那種情況下在當地做生意」（We can’t have that and do business there）。

川普在自家社群平台「真實社群」發表前述言論之際，適逢南韓前總統尹錫悅因去年12月宣布戒嚴後遭彈劾，不光彩下台後還被羈押。尹錫悅夫人金建希也因涉嫌炒股遭羈押，創下南韓憲政史上首次有前總統夫婦同時遭到羈押的紀錄。

川普說，「南韓發生了什麼事？看起來像是一場清洗或革命。我們不能容忍在那種情況下在當地做生意。」

川普也預告：「我今天將在白宮會見新任總統（李在明）。感謝您關注此事！」

南韓「朝鮮日報」報導，川普這篇貼文將南韓的國內政局發展，指為對美國經濟利益的潛在威脅。觀察家指出，川普可能是指涉針對尹錫悅政府相關人士，包括前第一夫人金建希的持續調查，但他使用「清洗」和「革命」字眼，卻使南韓的司法進程被升級為強烈的動盪景象。

報導指出，川普的訊息凸顯他對美韓同盟關係的交易性觀點，將首爾的內政直接與美國的商業與戰略利益連結。這使李在明陷入微妙處境，他必須在向美國保證南韓可靠性的同時，也維護本國制度的完整性。

此外，這篇貼文也進一步凸顯川普任內雙邊關係中固有的不對稱性，只要一則公開聲明，就能在正式會談開始前左右議程。

李在明和川普的峰會預定在美東時間下午12時15分（台灣時間26日凌晨1時15分）展開。根據白宮消息，川普將於中午迎接李在明，隨後於在橢圓形辦公室舉行30分鐘會談，並開放白宮記者團進場。

之後，2位領袖將轉移到內閣會議室，進行工作午餐與持續討論，該部分將不對媒體開放。

此次峰會預計將討論一系列敏感議題，包括防務經費分攤、貿易談判，以及印太地區的更廣泛安全關切。李在明需要在應對這些議題的同時，處理因川普公開言論而升高的期待與不確定性。

就在1天前，李在明才在東京會晤日本首相石破茂，尋求在訪美前加強區域協調。川普的貼文使此一更廣泛的外交戰略，變得更加複雜，迫使首爾在推進國內改革的同時，還必須維持在華府的可信度與影響力。

