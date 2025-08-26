中國雅魯藏布江大壩以鄰為壑 印度加快自建水壩減緩衝擊

中國在西藏規劃的雅魯藏布江大型水壩，將使印度旱季時水量減少達85%，讓新德里當局大為緊張。（法新社檔案照）

2025/08/26 00:19

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國在西藏規劃的雅魯藏布江大型水壩，將使印度旱季時水量減少達85％，讓新德里當局大為緊張，正加快自建水壩計畫，試圖減輕影響。

路透報導，中國去年12月宣布，將在雅魯藏布江流入印度前，於邊境地區興建全球最大的水力發電水壩。今年7月，耗資1700億美元（約5.17兆台幣）的雅魯藏布江大壩動工，一旦完工，每年發電量將遠遠超過目前世界上最大的三峽大壩。

雅魯藏布江源於昂色冰川（Angsi Glacier），昂色冰川為下游中國、印度、孟加拉境內逾1億人供水。自2000年初以來，印度政府一直在評估水利工程計畫，以控制來自昂色冰川的水源。然而，緊鄰中國邊境的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）居民擔心，興建水壩將淹沒村莊，摧毀其原有生活，因此強烈抵制。

新德里當局擔心，中國的大壩計畫將使聲稱擁有部分阿魯納查邦主權的中國，將河道控制權「武器化」。

根據印度政府的分析報告及4名知情人士透露，包括總理莫迪（Narendra Modi）等印度高層官員，今年持續就加快水壩工程舉行會議。由於北京當局並未公布大壩計畫的細節，印度政府的報告引用中央水資源委員會等相關機構以往的研究，評估大壩的預期規模。

據報導，新德里當局預估，大壩將使北京當局得以調水多達400億立方公尺。在非雨季月份，印度大片地區的溫度將會攀升，土地愈趨乾涸，缺水帶來的影響會特別顯著。

今年5月，印度最大水力發電公司將勘查設備運至「上席安多功能蓄水壩」（Upper Siang Multipurpose Storage Dam）預定地。上席安水壩計畫預計儲水量為140億立方公尺，讓印度在旱季時能夠緩解旱象。

一旦上席安水壩完工，將成為印度最大水壩，不僅依賴耗水產業及農業的區域重鎮古瓦哈蒂（Guwahati）將因此受惠，也能減緩北京當局洩洪所帶來的災難性後果。

