    美國薩爾瓦多移民遭錯誤驅逐後又被捕 恐遣送非洲

    薩爾瓦多移民男子阿布雷戈賈西亞遭錯誤遣送後回到美國，現在又被逮捕，可能會被遣送烏干達。（法新社）

    2025/08/25 23:12

    〔中央社〕先前遭美國錯誤驅逐的薩爾瓦多移民男子阿布雷戈賈西亞，成為總統川普打擊移民政策的爭議焦點。美國官員表示，他今天遭到逮捕，並面臨可能再被驅逐的命運。

    法新社報導，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）指出，阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）今天遭到美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕。他今年3月才遭錯誤驅逐至薩爾瓦多，接著又被送回美國。

    諾姆在社群媒體X平台發文寫道，移民暨海關執法局「正在辦理他的驅逐手續」。

    根據阿布雷戈賈西亞的律師，美國政府打算將他驅逐至遙遠的非洲國家烏干達。

    阿布雷戈賈西亞被送回美國後，又因被控人口走私而遭到監禁，上週才自田納西州監獄獲釋，並獲准返回他在馬里蘭州的家等待審判。

    他被要求於今天在巴爾的摩向移民暨海關執法局報到，這是他從監獄獲釋的條件之一。

    他其中一名律師桑多華－莫申伯格（Simon Sandoval-Moshenberg）指出，他的當事人赴約時遭移民暨海關執法局帶走拘留。

