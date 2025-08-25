涉嫌向北京提供美軍基地情報 美籍男子在德國遭起訴

1名美國公民在德國法蘭克福被捕並可能面臨司法審判，他被控主動向中國政府部門提供有關駐德美軍的情報。（路透資料照）

2025/08/25 22:18

〔編譯盧永山／綜合報導〕《德國之聲》報導，1名美國公民在德國法蘭克福被捕並可能面臨司法審判，他被控主動向中國政府部門提供有關駐德美軍的情報。德國聯邦檢察署已起訴這名美國公民，指控其涉嫌為中國從事間諜活動，此前他在美軍駐德國的1處基地工作。德國檢方並未公布這名美國公民的姓名。

德國檢方指控這名美國公民聯繫中國情報部門，打算提供美軍的敏感訊息。檢方在一份通報中指出，「有充分理由懷疑」這名男子「向外國情報部門表明，願意進行秘密情報活動」。科布倫茲（Koblenz）高等地方法院的國家安全庭將決定是否接受檢方的起訴，並立案審理。

據德國檢方的起訴文件，這名美國公民在2017年到2023年間就職於美國國防部的1家民間承包公司，並於2020年開始在德國的1處美軍基地工作。

2024年夏季，這名美國公民多次與中國政府部門接觸，表示願意透過後者向中國情報部門提供有關美軍的敏感訊息。

但德國檢方經初步調查認為，這名美國公民當時未能成功向中方提供有關訊息數據。據《德新社》報導，這名美國公民對自己的僱主多有不滿，但這是否構成他出賣情報的可能動機，將進行進一步調查。

2024年11月初，這名美國公民在法蘭克福被德國聯邦刑事局逮捕，他的住所也被搜查，目前他仍在拘押中並接受調查。德國聯邦刑事局與聯邦檢察署和憲法保護局聯合偵辦此案。

在過去幾個月中，德國聯邦檢察署下令拘捕了多名涉嫌為中國情報部門從事間諜活動的人士，最引人矚目的是德國另類選擇黨（AfD）前歐洲議會議員克拉（Maximilian Krah）的中國裔助理Jian G. 被控間諜罪一案。此案本月初在德勒斯登高等地方法院開庭審理。

