國際
    首頁　>　國際

    佛州警長戴毒販百萬金鍊展示 怒批販毒集團用人命換財富

    佛州警長賈德（Grady Judd）在記者會戴上販毒集團不法所得的金鍊。（圖截自Youtube「Polk Sheriff」）

    佛州警長賈德（Grady Judd）在記者會戴上販毒集團不法所得的金鍊。（圖截自Youtube「Polk Sheriff」）

    2025/08/25 23:14

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州波克郡警方近期破獲一個大型販毒集團，逮捕32名嫌犯，查扣大量毒品、槍械及非法所得。其中最引人注目的是，一條價值5萬美元（約新台幣150萬元）的金鍊，由警長賈德（Grady Judd）在記者會上親自戴上向外界展示，並痛批販毒集團視他人性命為搖錢樹。

    紐約郵報》報導，該販毒集團由男子唐納德（Nathaniel Donald）主導，長期在當地販售大麻、吩坦尼、霹靂古柯鹼、搖頭丸、羥考酮等多種毒品，非法交易金額高達數百萬美元。警方根據多筆可疑匯款進行追查，歷時一年終於成功瓦解這個毒品網絡。

    賈德表示，去年9月該集團販售的毒品導致一名年長婦人吸毒過量死亡，其中一名毒販因此被控謀殺罪。他在記者會上怒斥「那名婦人原本準備前往教堂，卻倒在自家門口喪命。她的命，換來的就是唐納德身上這條金鍊」！他同時痛批社會上仍有人輕忽毒品危害，忽略毒品背後伴隨的暴力與死亡風險。

    此次行動中，警方除了繳獲豪華飾品外，也查扣價值約15萬美元（約新台幣457萬元）的毒品與多把違禁槍械。被捕的32名嫌犯累計前科多達554項重罪與394項輕罪。賈德強調，「販毒絕非低階或無暴力犯罪，這些毒販是社會的毒瘤，必須徹底剷除」。警方也表示，將持續打擊毒品犯罪，還給社區安穩的生活環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

