    國際

    以軍襲加薩醫院至少19死 含路透美聯半島電視台記者

    以色列今天兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少19人喪命，其中包含多名媒體工作者。（法新社）

    以色列今天兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少19人喪命，其中包含多名媒體工作者。（法新社）

    2025/08/25 20:18

    〔中央社〕巴勒斯坦衛生官員表示，以色列今天兩度襲擊加薩走廊南部的納瑟醫院，造成至少19人喪命，其中包括3名分別為路透社、美聯社及半島電視台工作的記者，及1位自由新聞工作者。

    路透社報導，根據當地官員，路透社約聘攝影記者馬士禮（Hussam al-Masri）在以軍第1次攻擊時身亡；路透社另一名約聘平面攝影記者哈立德（Hatem Khaled）則在納瑟醫院（Nasser Hospital）第2次遇襲時受傷。

    目擊者指出，救援人員、記者和其他人趕到遭受首波攻擊的醫院現場後，又發生第2次襲擊。

    美聯社報導，死者包含33歲的達加（Mariam Dagga），她自加薩戰爭爆發以來，就以自由新聞工作者身分持續與美聯社及其他新聞機構合作。

    半島電視台（Al Jazeera）也證實，旗下平面攝影記者薩拉瑪（Mohammad Salama）為罹難者之一。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，自由記者塔哈（Moath Abu Taha）也在這場襲擊中喪生。

    以色列總理辦公室及軍方均拒絕評論這起事件。

    巴勒斯坦新聞供應社（Palestinian Journalists Syndicate）為這起攻擊事件譴責以色列，指這代表「公開向自由媒體開戰，目的是恐嚇記者，阻止他們履行自己向世界揭露其罪行的職責」。

    
    
