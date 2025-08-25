驚悚！英國狠夫潑熱油 妻子慘毀容

英國一名男子因不滿妻子未即時做好早餐，竟朝她臉部潑熱油，並毆打她。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕英國伯明罕近期發生一起令人震驚的家暴案件。一名男子因不滿妻子未即時做好早餐，竟當場朝她臉部潑熱油，並對她進行毆打，造成妻子重傷。雖然男子辯稱事出意外，但法官最終仍未採信其說法，最終判決將於11月出爐。

《People》日前報導，根據英國西米德蘭警察局8月22日發布的聲明，49歲的莫拉（Raju Mollah）於1月12日因涉嫌攻擊妻子穆姆塔茲（Mosammed Mumtaz），18日在伯明罕刑事法院被判「殺人未遂」罪名成立。

調查指出，事發當天莫拉要求妻子為他準備早餐，沒想到早餐稍有延遲，他便暴怒失控，先將滾燙的熱油潑向妻子的臉部與身體，再拿起正在加熱的爐架攻擊她，並對她拳打腳踢。受害人頭部與身體多處三度燒燙傷，臉部嚴重毀容、數顆牙齒被打斷。穆姆塔茲在送醫途中，告訴救護人員「我丈夫想殺我，他把油潑在我臉上」。

審判中，莫拉否認有殺意，聲稱是妻子先持刀威脅他，兩人拉扯才導致油鍋打翻。然而檢方指出，兩人因房產分配問題常起爭執，本次攻擊顯然是蓄意行兇，最終法官未採信其說詞。警方發言人表示「凶嫌明顯意圖致人於死地，受害者即使身心重創，仍勇敢站出來作證，令人敬佩」。預計法院將於11月對莫拉作出正式量刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

