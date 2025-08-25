為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    土耳其交通部長開車飆速225公里 吃罰單公開道歉

    土耳其交通部長烏拉爾奧盧在高速公路飆車，時速高達225公里，還把影片上傳，最後吞下罰單，並公開道歉。（路透）

    2025/08/25 19:07

    〔中央社〕土耳其交通部長烏拉爾奧盧最近上傳影片，顯示自己在高速公路開車時速高達225公里，將近法定速限的兩倍，不僅在社群媒體遭到奚落，還被開了超速罰單，為此他已公開道歉。

    路透社報導，這段影片顯示烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）的車速表時速飆升，在安卡拉－尼代高速公路（Ankara-Nigde Motorway）快車道上超越其他車輛疾馳而過。

    此外，這段影片也搭配民謠音樂，並且配上土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）讚揚政府基礎建設的演講片段。

    土耳其交通警察之後依據他在首都安卡拉（Ankara）外約50公里處的超速行為，開出一張9267里拉（將近新台幣6900元）罰單。

    烏拉爾奧盧此舉引發輿論強烈反彈，他在社群媒體平台X分享他的罰單照片，並寫道：「向我們的國民致歉。」

    土耳其高速公路最高速限為每小時140公里。官方數據顯示，該國去年發生近150萬起交通事故，導致6351人喪生。

