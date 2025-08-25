從駐韓美軍到台海議題 美韓峰會可能議題一次看

南韓總統李在明前往美國華府，與美國總統川普進行峰會，圖為李在明在專機上接受媒體採訪的畫面。（歐新社）

〔中央社〕美國總統川普今天將在華府接待南韓總統李在明，兩人舉行首次高峰會。美韓於上月達成一項貿易協議，美國對南韓徵收的關稅，從川普原先威脅課徵的25%降至15%。

以下是路透社整理川普與李在明這次峰會可能討論的議題。

● 國防費用

川普曾批評南韓「搭（美國軍事力量的）便車」，目前約2萬8500名美軍駐守南韓，以嚇阻擁核的北韓。去年11月川普勝選之前，首爾同意根據一項5年計畫，在第1年的2026年將分攤金額提高8.3%，至1.52兆韓元（約10.9億美元）。

華府希望盟邦將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的5%。南韓今年國防預算為61.25兆韓元，僅占GDP的2.3%，距該目標仍有差距。

● 韓美同盟「現代化」與嚇阻中國

南韓總統國安顧問魏聖洛曾表示，峰會議題將包括提高國防支出、韓美同盟「現代化」，以及「鞏固」雙方7月達成的貿易協定。

家指出，這次峰會可能討論調整駐韓美軍角色，從側重對抗北韓，擴大到管理台海緊張與嚇阻中國。

專家也警告，若賦予美軍多重任務，恐影響其專注於遏阻擊退北韓攻擊的主要任務。

南韓外交部長趙顯已否認，首爾與華府洽談是否在台海危機時允許美軍調動。

● 北韓議題

魏聖洛指出，南韓與美國在尋求解除北韓核武計畫的立場一致。

戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）高級顧問塞勒（Sydney Seiler）指出，李在明與川普都曾表達與北韓領導人金正恩重啟對話的意願，兩人可能向北韓發出聯合訊息。

但北韓迄今對李在明的和談倡議不為所動，包括拆除在邊境廣播宣傳喇叭等舉動。

● 造船合作

李在明訪美期間將前往賓州，參觀南韓業者韓華海洋（Hanwha Ocean）及其母集團收購的費城造船廠（Philly Shipyard）。

南韓已同意從整體投資計畫中撥出1500億美元，投入與美國造船業的合作，並可能於峰會期間公布更多細節。

● 核能

趙顯向國會表示，南韓將設法在峰會中爭取華府同意首爾再處理或濃縮核材料，但強調這並非為了發展核武，而是工業與環保需求。

根據韓美之間的協議，南韓在未獲美方許可下，不得再處理用過的核燃料，這類燃料可用於製造核武。李在明反對南韓擁核，但其情報首長今年呼籲爭取濃縮鈾權利，以向外界展現「潛在核能力」。

魏聖洛表示，南韓正就參與美國核電計畫展開合作協商。

● 企業投資

南韓表示，兩國領袖將討論在半導體、電池、造船等產業合作，以及在尖端科技與關鍵礦產領域的「經濟安全」事宜。

總統經濟顧問金永範（Kim Yong-beom，音譯）透露，本次峰會宣布的投資案，應該會包括三星電子（Samsung Electronics）在德州新半導體廠、現代汽車（Hyundai Motor）喬治亞州廠，以及韓華集團擴建美國造船廠等之前已公布的計畫。

南韓報紙披露，首爾當局預計提出再額外投資1500億美元，約為2024年南韓對美直接投資金額的6倍。南韓產業通商資源部長則表示，尚未拍板定案。

根據達成的貿易協議，美國對南韓汽車進口關稅將從25%降至15%，這次峰會兩國領袖可能會討論調降關稅的時間表。

此外，兩國對韓美貿易協議中提到建立規模3500億美元投資基金的部分細節，似有不同解讀，同時首爾也否認美國宣稱南韓同意開放稻米市場的說法。

