日本人怒了！來台舉五星旗鬧事日籍遊客被踢爆「有犯罪前科親中網紅」

2名日本籍男子來台旅遊期間，涉嫌在西門町高舉中共五星旗、發表「台灣是中國的」等親中言論，事後被日本網友揪出其中1人是黑料纏身的親中網紅「日本狸猫田中裕之」。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/08/25 21:39

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣移民署今（25）日宣布，2名日本籍男子來台旅遊期間，在西門町高舉中共五星旗、發表「台灣是中國的」等親中言論，已違反台灣《入出國及移民法》，對人2人祭出強制出境、管制時間內不得來台等處分。消息一出，引發日本社會高度關注，其中1名遊客被揭露是中國社群頗受歡的「親中日本網紅」。

綜合《產經》、《每日新聞》等日媒報導，2名日本籍男子用免簽證入境的方式前往台灣，並在台北市西門町進行一系列活動，包含高舉中國國旗、用日文和中文反覆高喊「台灣是中國的」等言論。不僅如此，2人還將整個過程拍成影片，並發布到微博、ˇ抖音、Bilibili（嗶哩嗶哩） 等中國社群平台，吸引大批中國網友觀看。

請繼續往下閱讀...

根據台灣移民署表示，2人行為已違反台灣《入出國及移民法》第18條第1項第13款「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」，目前依法進行處分。報導指出，其中1人拍攝影片當天搭機離台，因此台灣移民署前往將尚未離境的男子入住飯店，告知相關權利義務後，將他執行強制出境，並對2人祭出管制一段時間不得來台的處分。

消息曝光後，隨即在日本社群平台掀起熱烈討論。起初不少日本網友對於國人做出極度親中、甚至犯法的「迷惑行為」感到無法理解然，但是著名維吾爾族人權運動家清水ともみ等反中人士，透過影片搜尋2名日本籍男子身分，揭露其中1人是時常發布極度親中言論，且中國社群頗具人氣的親中網紅「日本狸猫田中裕之」。

根據「日本狸猫田中裕之」在社群公開的自我介紹，他是畢業於早稻田大學、極為熱愛中華傳統文化且精通中文的純血日本人，曾在2015年前往中國武漢留學、在上海工作，後來回到日本在東京創辦一家與中國相關的公司，並在2024年12月與台灣女性結婚，除了致力進行日語教學方面的工作，最大目標是在日本「打造第2個中國」。

「日本狸猫田中裕之」過去曾發布影片聲稱，自己在日本遭親生母親虐待、在職場被霸凌，去中國留學後從此愛上在中國，認為中國沒有黑道迫害老百姓、天天可以吃到高級水果、眾人團結抵制危害兒童發展的日本ACG文化、擁有比日本先進的支付寶等電子支付等，為此讓他變得相當渴望「成為中國人」，並在今年2月改成了中文名。

日本網友對此怒斥，「故意破壞日本人對台形象，有夠噁心」、「希望被遣送回中國，而不是日本」、「拜託日本政府將這些叛國賊取消日本國籍，並驅逐出境」、「懷疑他收了中共政府的錢，故意做出試圖離間日本與台灣關係的行為」、「說什麼想當真正中國人，怎麼不先主動放棄日本國籍、永久移民與入籍中國呢？」、「他的親中言行很像那些在日本出生、長大，卻仍舊認為自己是中國人的日裔中國人」。

另外，「日本狸猫田中裕之」還被爆出曾在2023年1月15日上午，攜帶長達18.5公分的刀具，走在鄰近日本天皇居住的皇居附近街道，被警方取締後他向警方供稱，日本政府增強軍武是要再度侵略中國，他要為此切腹謝罪；發文哀嘆中國人竟想不開移民日本，並聲稱自己的兒子說出，「希望在台灣省長大，能夠成為一個堂堂的中國人民。」

另外，他還曾前往設置高的前日本首相相安倍晉三銅像，拍攝瘋狂辱罵的安倍晉三影片。今年3月中旬，他分享自己跟曾涉嫌在2023年前往日東京中華料理餐西太后鬧事、被日本警方請離的中國網紅「東京濤哥」，一起觀看中國動畫電影《哪吒》的合照。

相關新聞請見：

日人在西門町舉五星旗喊「台灣是中國的」 遭強制出境

中共不可信！日政治新星平野雨龍揭中國「人口侵略」手段

不演了？中國人歸化日籍參選 「用簡中號召同胞」投票給自己

選舉慘敗後惱羞！中國大媽Po泡澡照狂嗆「日本傻瓜們」黑歷史曝

日本社運人士街頭演說 遭小粉紅大媽搶麥怒吼︰不准說中國壞話！

小粉紅冒充日本人怒罵日對戰爭反省不深刻 矢板明夫：可能是認知作戰

「日本狸猫田中裕之」曾在2023年攜帶刀具靠近日本皇居被警方取締，他還自稱已在2024年與台灣籍女性接婚。（圖擷取自「日本狸猫田中裕之」抖音、微薄，本報合成）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法