日本人怒了！來台舉五星旗鬧事日籍遊客被踢爆「有犯罪前科親中網紅」
2名日本籍男子來台旅遊期間，涉嫌在西門町高舉中共五星旗、發表「台灣是中國的」等親中言論，事後被日本網友揪出其中1人是黑料纏身的親中網紅「日本狸猫田中裕之」。（圖擷取自社群平台「X」）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台灣移民署今（25）日宣布，2名日本籍男子來台旅遊期間，在西門町高舉中共五星旗、發表「台灣是中國的」等親中言論，已違反台灣《入出國及移民法》，對人2人祭出強制出境、管制時間內不得來台等處分。消息一出，引發日本社會高度關注，其中1名遊客被揭露是中國社群頗受歡的「親中日本網紅」。
綜合《產經》、《每日新聞》等日媒報導，2名日本籍男子用免簽證入境的方式前往台灣，並在台北市西門町進行一系列活動，包含高舉中國國旗、用日文和中文反覆高喊「台灣是中國的」等言論。不僅如此，2人還將整個過程拍成影片，並發布到微博、ˇ抖音、Bilibili（嗶哩嗶哩） 等中國社群平台，吸引大批中國網友觀看。
根據台灣移民署表示，2人行為已違反台灣《入出國及移民法》第18條第1項第13款「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」，目前依法進行處分。報導指出，其中1人拍攝影片當天搭機離台，因此台灣移民署前往將尚未離境的男子入住飯店，告知相關權利義務後，將他執行強制出境，並對2人祭出管制一段時間不得來台的處分。
消息曝光後，隨即在日本社群平台掀起熱烈討論。起初不少日本網友對於國人做出極度親中、甚至犯法的「迷惑行為」感到無法理解然，但是著名維吾爾族人權運動家清水ともみ等反中人士，透過影片搜尋2名日本籍男子身分，揭露其中1人是時常發布極度親中言論，且中國社群頗具人氣的親中網紅「日本狸猫田中裕之」。
根據「日本狸猫田中裕之」在社群公開的自我介紹，他是畢業於早稻田大學、極為熱愛中華傳統文化且精通中文的純血日本人，曾在2015年前往中國武漢留學、在上海工作，後來回到日本在東京創辦一家與中國相關的公司，並在2024年12月與台灣女性結婚，除了致力進行日語教學方面的工作，最大目標是在日本「打造第2個中國」。
「日本狸猫田中裕之」過去曾發布影片聲稱，自己在日本遭親生母親虐待、在職場被霸凌，去中國留學後從此愛上在中國，認為中國沒有黑道迫害老百姓、天天可以吃到高級水果、眾人團結抵制危害兒童發展的日本ACG文化、擁有比日本先進的支付寶等電子支付等，為此讓他變得相當渴望「成為中國人」，並在今年2月改成了中文名。
日本網友對此怒斥，「故意破壞日本人對台形象，有夠噁心」、「希望被遣送回中國，而不是日本」、「拜託日本政府將這些叛國賊取消日本國籍，並驅逐出境」、「懷疑他收了中共政府的錢，故意做出試圖離間日本與台灣關係的行為」、「說什麼想當真正中國人，怎麼不先主動放棄日本國籍、永久移民與入籍中國呢？」、「他的親中言行很像那些在日本出生、長大，卻仍舊認為自己是中國人的日裔中國人」。
另外，「日本狸猫田中裕之」還被爆出曾在2023年1月15日上午，攜帶長達18.5公分的刀具，走在鄰近日本天皇居住的皇居附近街道，被警方取締後他向警方供稱，日本政府增強軍武是要再度侵略中國，他要為此切腹謝罪；發文哀嘆中國人竟想不開移民日本，並聲稱自己的兒子說出，「希望在台灣省長大，能夠成為一個堂堂的中國人民。」
另外，他還曾前往設置高的前日本首相相安倍晉三銅像，拍攝瘋狂辱罵的安倍晉三影片。今年3月中旬，他分享自己跟曾涉嫌在2023年前往日東京中華料理餐西太后鬧事、被日本警方請離的中國網紅「東京濤哥」，一起觀看中國動畫電影《哪吒》的合照。
台湾の繁華街で中国国旗を掲げ「台湾は中国のもの」 日本人を強制退去、再入境禁止処分もhttps://t.co/54WuNotG1z— 産経ニュース （@Sankei_news） August 25, 2025
台湾移民署は25日、台北市の繁華街で中国国旗を掲げ「台湾は中国のものです」などと発言した日本人2人を強制退去や再入境禁止の処分にしたと発表した。
田中の発信は目に余ります。— 三木慎一郎 （@S10408978） August 25, 2025
台湾当局の強制退去は良い判断ですが、そのまま日本ではなく中国に送り返してほしいものです。 pic.twitter.com/7nVS7DNCx6
https://t.co/7RQt1MHgS6— のうまにあ 願榮光???????????? （@FreeAll_protest） August 23, 2025
自称台湾在住の日本人、萌えキャラ田中君はこの高雄の安倍晋三銅像前で安倍さんと日本人を罵ったイカれた親中派の田中裕之という前科者の糞野郎らしい、台湾から叩き出して下さい。日本からもな pic.twitter.com/hZ0V1qlZFU
有名— 宏子老板 （@hongzilaoban2） August 23, 2025
本人公認だから、どんどん拡散しましょう https://t.co/WZAC5G3Qsu pic.twitter.com/irqYEaLbmX
台湾の繁華街で中国国旗を掲げ「台湾は中国のもの」 日本人を強制退去、再入境禁止処分も。←まず台湾で日本人の恥さらしみたいな事すんなよ????そんなに中国愛してるなら、中国にいけよ????この恥さらしがよ???? pic.twitter.com/Nhnj4REfkQ— 阿知和賢 （@ginyokosuka） August 25, 2025
これはただの迷惑行為ではない。中国の意向を代弁する動きそのもので、スパイ行為を疑われても当然。日本の安全保障上も看過できない問題！この日本人を逮捕して徹底究明を！— ダパン君 （@dapanblog） August 25, 2025
台湾の繁華街で中国国旗を掲げ「台湾は中国のもの」 日本人2人を強制退去、再入境禁止処分も https://t.co/PIEoItb9Wm pic.twitter.com/Z1FBQmzPvC
以前、高雄の安倍晋三像に罵声を浴びせた田中裕之なる人物、精神的にかなりヤバい奴だと判明。— 台湾史.jp （@Formosanhistory） August 20, 2025
思い切り前科者やん。まだ台湾に住んでるらしいけど、在台邦人の皆さんマジで気をつけてね。ゾロなんとかという奴と違って、情報によるとこっちはガチの手帳持ちらしいから。 https://t.co/g2C5nKA5o8 pic.twitter.com/S2SBSb2yoB
田中豚七段— 宏子老板 （@hongzilaoban2） August 25, 2025
お前の嫁どうすんだよ？
腹ボテだろ？
中国は既に入国拒否くらい、台湾もダメ。
もうどこも無理だな。#田中裕之#尾澤裕之#朱裕之#台湾永久追放 https://t.co/g4jGYPKU5D pic.twitter.com/49GXdASo2z
如何实现真正的中日友好？ pic.twitter.com/NkM8r2vF43— 日本狸猫田中裕之 （@HIROYUKI163695） December 23, 2024
我今天更改了中国姓氏，我是中国人朱裕之了???? pic.twitter.com/s1PgF9hEdN— 日本狸猫田中裕之 （@HIROYUKI163695） February 26, 2025
好多好多中国人抛弃祖国狂奔走在润日路上，我心好痛。我的儿子希望在台湾省长大，能够成为一个堂堂的中国人民，中国民族的英雄。 pic.twitter.com/iImyYmBncB— 日本狸猫田中裕之 （@HIROYUKI163695） June 12, 2025
我们人类都是平等的，我们所有人类在上帝面前完全是公平了。— 日本狸猫田中裕之 （@HIROYUKI163695） July 14, 2025
我在中国留学的时候很多外国留学生朋友都讲中文，用中文互相交流、加深友谊，我才感觉到中国之伟大，尤其非洲朋友当时对我十分友好，你们一部分人为何歧视非洲同学，这个跟小日本右翼歧视中国人哪里不同？
我田中裕之认为与包括中国人在内的众多外国人共生生活，才是日本唯一的选择。中国是一个多民族国家，历史上也一直是一个能够包容各种文化的胸怀宽广的国家。日本人应该认真地向中国人的智慧学习。— 日本狸猫田中裕之 （@HIROYUKI163695） July 20, 2025
我要和东京涛哥一起看中国国产动漫电影《哪吒》了???? pic.twitter.com/UfzS2PIklN— 日本狸猫田中裕之 （@HIROYUKI163695） March 14, 2025
相關新聞請見：
日人在西門町舉五星旗喊「台灣是中國的」 遭強制出境
中共不可信！日政治新星平野雨龍揭中國「人口侵略」手段
不演了？中國人歸化日籍參選 「用簡中號召同胞」投票給自己
選舉慘敗後惱羞！中國大媽Po泡澡照狂嗆「日本傻瓜們」黑歷史曝
日本社運人士街頭演說 遭小粉紅大媽搶麥怒吼︰不准說中國壞話！
小粉紅冒充日本人怒罵日對戰爭反省不深刻 矢板明夫：可能是認知作戰
「日本狸猫田中裕之」曾在2023年攜帶刀具靠近日本皇居被警方取締，他還自稱已在2024年與台灣籍女性接婚。（圖擷取自「日本狸猫田中裕之」抖音、微薄，本報合成）
