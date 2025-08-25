為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民調：菲律賓人不信任中國 視中國為最大威脅

    中國在南海的爭議行為，被菲律賓人視為威脅，最新的民調顯示，有8成以上菲律賓民眾不信任中國，圖為坐灘於仁愛暗沙的菲律賓老舊軍艦「馬德雷山號」，是菲律賓的主權象徵。（路透）

    2025/08/25 18:44

    〔中央社〕菲律賓民調機構OCTA Research今天公布民意調查，顯示有8成以上菲律賓民眾不信任中國、有7成以上民眾視中國為菲律賓的「最大威脅」。

    OCTA Research這份有關中國和南海的民意調查，是於7月12日至17日所作，受訪者為1200名18歲以上成年人，誤差值正負3%，信心水準95%。

    調查顯示，85%菲律賓民眾不信任中國，僅有15%認為中國可信，其中55歲至64歲年齡層的不信任比率最高，達89%。

    有74%菲律賓民眾認為中國是菲律賓的最大威脅，遠高於並列第2名的俄羅斯與北韓（4%），最主要的原因是中國在南海的侵犯行為，其他理由包括中國走私商品損及本土產業、中國人在菲犯罪事件增加，以及中國勞工造成的就業競爭等。

    此外，有76%菲律賓人支持政府在南海宣示主權，19%未能決定，僅3%不支持。

    菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天表示，民調顯示民眾已瞭解菲律賓在南海面對的威脅以及政府為捍衛海事權益的努力，這使菲律賓軍方更有決心保護領土。

    菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）主張可獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，其中向南海延伸出的部分與中國以10段線聲索的南海海域重疊，兩國長年以來在爭議海域衝突不斷。

    本月11日，中國軍艦與海警船在南海黃岩島（又稱民主礁）海域驅逐菲律賓海岸防衛隊巡邏艇，雖然最終導致中方兩艦自撞，但觀察人士視中方動用軍艦為升高緊張局勢。

    此外，菲律賓軍方最近監控到5艘海警船、11艘剛性充氣船（RHIB）和其他海上民兵船，在仁愛暗沙附近進行高壓水柱噴射演習及其他操演。

    菲律賓老舊軍艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）就坐灘於仁愛暗沙，作為菲律賓的主權象徵，時值菲律賓軍方即將為艦上士兵運補，外界正擔憂中國可能正準備阻撓運補，甚至強行登艦。

