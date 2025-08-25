為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭退伍軍人克服戰爭傷痛 泳渡博斯普魯斯海峽

    烏克蘭戰爭退伍軍人特瑟科夫尼（中），與2位在烏俄戰爭中截肢的同袍，一起泳渡博斯普魯斯海峽。（美聯社）

    烏克蘭戰爭退伍軍人特瑟科夫尼（中），與2位在烏俄戰爭中截肢的同袍，一起泳渡博斯普魯斯海峽。（美聯社）

    2025/08/25 19:16

    〔中央社〕在烏克蘭戰爭退伍軍人特瑟科夫尼提議下，他與兩名截肢的退伍同袍在經過特訓後，於烏國獨立紀念日這天成功泳渡介於亞洲及歐洲之間的博斯普魯斯海峽。

    美聯社報導，8月24日烏克蘭獨立紀念日這一天的象徵意義，在於引起世人對俄羅斯全面入侵烏國所造成傷亡及破壞的關注，如今這場戰爭已打了約3年半。

    當34歲的特瑟科夫尼（Oleh Tserkovnyi）在退伍軍人支持團體One for Another提出泳渡博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的構想，有兩人立刻加入，他們都曾因重傷歷經截肢。

    工程師托夫斯提克（Pavlo Tovstyk）於2023年6月踩到地雷，他左腿被炸斷，在之後的手術中遭部分截肢。

    現年28歲的達希柯（Oleksandr Dashko）曾在各前線地區擔任步兵，2023年6月，一枚地雷在他附近爆炸，導致他失去左腿。

    他們在烏克蘭的退伍軍人復健診所「超人中心」（Superhumans Center）受訓數月，並由基輔的業餘鐵人三項團隊CapitalTRI擔任教練。

    這3人一致同意，他們在這場比賽還有另一項目標，那就是為籌措購買義肢的費用募款。許多烏克蘭傷者迫切需要義肢，然而義肢價格不菲。

    特瑟科夫尼在賽前不久告訴美聯社：「我們不是請求同情，而是請求支持。」

    經過數月嚴格訓練、嚴守紀律跟面對體能挑戰，這3名烏克蘭退伍軍人昨天加入來自81國的2800多名游泳選手行列，參與「博斯普魯斯洲際游泳比賽」（Bosphorus Intercontinental Swimming Race），從亞洲到歐洲泳渡6.5公里。

    他們都成功完成泳渡壯舉，每人所費時間為1個多小時。

    對他們而言，這不僅關乎耐力，也是關於重新掌控遭戰爭摧殘的身體，同時與這個似乎常對他們所受傷痛冷漠以對的世界，分享自己的康復過程。

    特瑟科夫尼與被截肢的托夫斯提克、達希柯，3人一起完成泳渡博斯普魯斯海峽的壯舉。（美聯社）

    特瑟科夫尼與被截肢的托夫斯提克、達希柯，3人一起完成泳渡博斯普魯斯海峽的壯舉。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播