    國際

    笑容改造變惡夢！無照技師「強力膠」黏牙貼片 患者下場超慘

    美國一名女子涉嫌無照行醫，更使用強力膠替民眾做牙齒貼片；示意圖。（美聯社）

    2025/08/25 20:37

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名35歲女子，因涉嫌無照行醫被捕。警方調查後發現，涉案女子在假行醫的過程中，還使用強力膠替民眾做假牙貼片，造成多名受害者牙齒受損，出現感染情況。

    據《FOX 13 Tampa Bay》報導，根據調查，涉案女子馬丁尼茲（Emely Martinez）在社群媒體自稱「牙貼片技師」，聲稱自己能提供「笑容改造」療程，並以低於常規牙科診所的價格吸引消費者。患者透露，馬丁尼茲僅收取2500美元就可以進行全口貼片療程，而正常牙科貼片每顆價格落在900至1500美元之間。

    但實際上，該名女子竟以「強力膠」將假牙貼片黏在牙齒上，導致顧客牙齒受損並引發嚴重併發症。當地警方調查後指出，目前已知至少2名顧客在術後幾周內出現感染，其中部分患者甚至需要接受緊急治療才得以保住牙齒。

    據了解，這並非馬丁尼茲首次因無照行醫被捕。警方紀錄顯示，她今年3月就因類似罪名被捕，預計8月29日出庭受審，但她在保釋後仍持續非法執業，如今又再次被捕。

    對此，警方及美國牙醫協會提醒，近期社群媒體上出現大量的「牙貼片技師」，但實則沒有相關證照，民眾須多加留意。除此之外，他們也呼籲，民眾可透過州衛生廳網站查詢牙科專業人員的合法執照，以免上當受害。

