    首頁　>　國際

    日本驚傳男囚犯遭獄友「活活打死」 凶器疑為熱水壺

    日本千葉刑務所一名50多歲男性囚犯，疑似被牢房中的室友使用「熱水壺」活活打死。（圖擷自Google街景）

    日本千葉刑務所一名50多歲男性囚犯，疑似被牢房中的室友使用「熱水壺」活活打死。（圖擷自Google街景）

    2025/08/25 19:43

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣發生一起活活打死人的驚悚案件，一名50多歲男性囚犯昨（24）日被人發現頭部出血倒在在牢房中，送醫後仍不治身亡。事後獄方與檢察官進行調查，懷疑受害囚犯是遭室友用「熱水壺」毆打致死。

    綜合日媒報導，位於日本千葉縣的千葉刑務所受透露，工作人員在24日早上7點左右，聽到牢房傳出喧嘩聲，於是立即趕到現場查看，結果發現一名50多歲的男囚犯頭部出血後暈倒在地，眾人將他送往醫院急救，最終仍不治身亡。

    根據千葉刑務所指出，事發當時牢房內有5名囚犯，其中3人向獄方供稱，死者是被其他人使用熱水壺活活打死。目前刑務所和檢察機關正在調查此案，千葉刑務所所長菊地康司表示，「我們對於囚犯的死因非常重視，將會努力檢討適當的管理等措施，以保障受刑人的安全。」

