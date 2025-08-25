川普下兩週通牒！ 范斯證實：已對印度祭「次級關稅」逼俄談判

美國副總統范斯。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄和平談判陷入僵局，美國總統川普的耐心似乎正被消磨殆盡。根據美國國家廣播公司（NBC）24日播出的專訪，副總統范斯不僅首度證實，川普政府已對印度等國祭出「次級關稅」，以打擊俄羅斯的石油經濟；川普本人更已下達「兩週通牒」，要求俄烏雙方重啟談判，否則將究責並採取進一步行動。

川普下兩週通牒 嗆究責俄烏

儘管范斯在訪談中，仍對川普的「積極外交」能結束戰爭表達信心，並稱俄羅斯已做出「重大讓步」，但川普本人的發言顯然更為急切。川普上週五告訴記者：「我想在未來兩週內，我們就會知道情勢將如何發展。」他更明確表示，屆時將斷定是哪一方應為談判的失敗負責。

首度證實：美對印度祭「次級關稅」

當被主持人問及，若不祭出新制裁，美國將如何對俄羅斯施壓時，范斯透露了川普政府的具體經濟槓桿手段。他首度證實，川普已動用「積極的經濟槓桿」，例如「對印度祭出次級關稅，讓俄羅斯更難從其石油經濟中獲利。」此一「長臂管轄」式的制裁手段，顯示川普政府為逼迫俄羅斯上談判桌，已採取比外界所知更為激進的行動。

范斯在訪談中試圖淡化僵局，他宣稱，俄羅斯在這場衝突中已首次對川普做出「重大讓步」。他解釋：「他們已承認，戰後烏克蘭將擁有領土完整性。他們已承認，將無法在基輔安插一個魁儡政權。」然而，范斯並未具體說明，所謂的「領土完整性」是指當前戰線，還是戰前邊界。

他重申川普「美國不會派駐地面部隊」的立場，但強調美國將積極參與，確保烏克蘭獲得必要的安全保障，以結束戰爭。

