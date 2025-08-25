俄羅斯黑手？ 油輪扯斷5條海底電纜 船長芬蘭受審

圖為從俄羅斯出發、在古克群島註冊的「老鷹S號」（Eagle S）油輪。該船船長與船副因涉嫌以船錨扯斷五條波羅的海海底電纜，25日將在芬蘭以「蓄意破壞」等重罪受審。（路透資料照）

2025/08/25 16:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，一艘去年底從俄羅斯出發、行經芬蘭灣時，涉嫌以船錨扯斷五條海底電纜的油輪，其船長與兩名船副，25日將在芬蘭赫爾辛基，以「蓄意破壞」等重罪出庭受審。此案被視為俄羅斯對西方發動「混合戰」（hybrid warfare）的最新例證，引發波羅的海周邊的北約（NATO）盟國高度警戒。

這艘在古克群島（Cook Islands）註冊、名為「老鷹S號」（Eagle S）的油輪，去年底離開俄羅斯港口後，其拖曳的船錨在芬蘭灣海床上，接連扯斷了連結芬蘭與愛沙尼亞的「愛芬鏈2號」（Estlink 2）海底電纜，以及四條網路通訊纜線。芬蘭安全部隊隨即採取行動，下令該船駛入芬蘭領海，並以直升機垂降登船攔檢。

然而，該船的喬治亞籍船長與兩名印度籍大副、二副，對所有指控概不承認，船長更向芬蘭媒體堅稱，這起事件純屬「一場海上意外」。

芬蘭檢方本月以「加重毀損罪」與「加重妨礙電信罪」等罪名，正式起訴3人。檢方指出，此次破壞對芬蘭的能源供應與電信造成嚴重風險，修復費用更高達至少6000萬歐元（約新台幣21.4億元）。其中，「加重毀損罪」最高可判處10年有期徒刑。

俄羅斯黑手疑雲籠罩波羅的海

報導指出，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波羅的海地區已發生一連串針對海底電纜與天然氣管線的「可疑」破壞事件。就在上週，一名烏克蘭人因涉嫌參與2022年的「北溪」（Nord Stream）天然氣管線爆炸案而遭逮捕。此次「老鷹S號」的審判，無疑將再度揭開俄羅斯利用非傳統手段，破壞西方關鍵基礎設施的黑暗內幕。

被告的律師與船東（一家位於阿拉伯聯合大公國的公司）則辯稱，因電纜受損地點位於芬蘭領海之外，赫爾辛基對此案並無管轄權。

