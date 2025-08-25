英法德下通牒！伊朗若不屈服 將恢復聯合國全面制裁

伊朗將在26日與英國、法國、德國及歐盟在瑞士日內瓦舉行新一輪核談判。圖為伊朗最高領導人哈米尼。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在核戰陰影與制裁大刀的雙重威脅下，伊朗與英、法、德三個歐洲強權，預計將於26日在瑞士日內瓦，舉行新一輪副外長級核談判。根據法新社報導，此次談判的背景極其險峻，歐洲三國已對伊朗下達最後通牒，威脅若德黑蘭當局再不恢復與國際原子能總署（IAEA）的合作、抑制其鈾濃縮活動，將啟動「快速恢復制裁機制」（snapback mechanism），全面恢復聯合國對伊朗的嚴厲制裁。

這場談判，是自今年6月中旬，伊朗與以色列爆發長達12天的血腥衝突、期間美國更對伊朗核設施發動空襲以來的第二輪會談。該場衝突直接導致伊朗與華府的核談判破裂，德黑蘭更以IAEA未能譴責美、以兩國的攻擊為由，憤而中止與該機構的一切合作。

面對伊朗的強硬姿態，英、法、德三國已失去耐心。三國威脅，將啟動2015年「聯合全面行動計畫」（JCPOA，通稱伊朗核協議）中的「快速恢復制裁」條款。一旦啟動，先前因核協議而解除的所有聯合國制裁，將全面恢復。

然而，伊朗方面對此嗤之以鼻，反控是歐洲國家未履行其在協議中的承諾。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）更強硬表示，歐洲無權這麼做。

事實上，自美國總統川普於2018年單方面退出核協議、並恢復對伊朗的嚴厲經濟制裁後，歐洲為挽救協議所設立的補償機制，早已宣告失敗，迫使眾多西方企業撤離伊朗。

根據《金融時報》報導，啟動「快速恢復制裁」的最後期限，將於今年十月截止。歐洲國家此次的強硬表態，被認為是希望以此為籌碼，換取伊朗重回與華府的談判桌，並與IAEA恢復合作，從而為外交斡旋爭取更多時間。

