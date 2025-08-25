旅遊節目稱蔣介石「台灣民主之父」被罵翻 日本電視台急道歉

日本有電視台近日製作一檔台灣旅遊行腳節目，卻意外引爆爭議，原來是該節目將中華民國已故總統蔣介石稱為「台灣民主化之父」，遭外界痛批錯誤描述，不加以查證歷史。（圖翻攝自X平台）

2025/08/25 19:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本有電視台近日製作一檔台灣旅遊行腳節目，卻意外引爆爭議，該節目將中華民國已故總統蔣介石稱為「台灣民主化之父」，遭外界痛批錯誤描述，不加以查證歷史。對此，該電視台在官網發布道歉聲明，承認對台灣歷史的基本認知不足，加上翻譯審查不周，導致錯誤。

東京電視台聯播網（TXN）旗下的愛知電視台，日前製作一檔名為《深度鄉土之旅：發酵中的台灣》特別節目，由日本男星速水茂虎道主持，來台體驗美食人文之旅，一路從台北玩到花蓮。愛知電視台表示，台灣一直以來在「日本人最想去的國家」中名列前吂，但即使是熱愛台灣的人，都很少會去東海岸地區，因此該節目要帶著日本觀眾一窺台灣東部風光，探索更多不為人知的魅力。

該節目於本月11日正式播出，卻引發台日網友批評，原因是節目中介紹台北知名地標圓山大飯店時，出現重大錯誤。畫面中可見，速水茂虎道抵達圓山大飯店時，由圓山大飯店現任董事長葉菊蘭接待導覽，但節目旁白、日本電台主持人克里斯智子竟然介紹稱「這座飯店是由『台灣民主化之父』蔣介石的妻子宋美齡所建造」。旁白說話的同時，下方字幕放上蔣介石照片，並將他標注為「台灣之父」，可實際上，葉菊蘭在導覽過程中並未稱蔣介石為台灣之父或民主之父。

發生此等重大失誤，愛知電視株式會社透過官網發布道歉聲明：「由愛知電視台製作，於2025年8月11日星期一播出的特別節目《深度鄉土之旅：發酵中的台灣》中，部分內容與普遍的歷史認知存在偏差。節目中，台北一家酒店被描述為『由台灣民主化之父蔣介石的夫人宋美齡所建』。然而，台灣的民主化是在蔣介石去世後才實現的，這與史實不符。因此，我們已更正並刪除了『民主化之父』的表述。此外，在一段中文對話中，蔣介石被標註為『被稱為台灣之父』，但實際對話中並未出現這一表述。」

聲明承認，「造成這錯誤的主要原因是缺乏歷史理解以及未與翻譯仔細確認。我們向所有相關人員和觀眾致以誠摯的歉意。今後播出的節目將重新剪輯，並修正問題部分。我們高度重視此事件，將在播出前徹底核實事實，並竭盡全力確保此類錯誤不再發生。」

愛知電視株式會社透過官網發布道歉聲明。（圖翻攝自愛知電視台官網）

