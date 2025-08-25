為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    怕牠太胖？南韓阿北電動車拖行邊境牧羊犬害狗狗重傷慘死

    邊境牧羊犬，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    邊境牧羊犬，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    2025/08/25 17:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓忠清南道北部天安市近日爆發駭人虐狗案件，一名50多歲男子將自家邊境牧羊犬綁在電動自行車上拖行，導致狗狗重傷倒地，最終不幸死亡。此事引發當地民眾強烈憤慨，警方已介入調查。

    綜合韓媒報導，22日晚間7時52分，位於天安市東南區新水洞的散步道，目擊民眾驚見一名男子駕駛電動自行車，將邊境牧羊犬以牽繩綁在車後拖行。狗狗因極度疲憊、全身血跡斑斑，倒在地上拼命喘息，地面留下一道長長血跡。

    熱心路人立即上前制止並報警，隨後將狗狗送醫。然而，這隻邊牧因傷勢過重、送醫途中窒息身亡。獸醫初步研判，狗狗可能因長時間拖行導致氣管受損與過度疲勞，最終喪命。

    警方訊問飼主時，男子辯稱「因狗太胖，想帶牠運動減肥」，但其鄰居指出，該男子早已是「虐狗慣犯」，常被檢舉。他過去甚至在小狗項圈上裝釘子，聲稱是為了防止狗咬人。

    目前警方正以「動物保護法」虐待動物罪名展開調查，並追查是否存在其他虐待行為。根據該法，虐待動物最高可處2年有期徒刑或2000萬韓元（約新台幣43.9萬元）以下罰金；虐待動物致死則可被處以3年監禁或3000萬韓元（約新台幣65.9萬元）罰金。

    事件曝光後，網路上充斥譴責聲浪，強烈要求嚴懲飼主，「應該要把他綁在車後面好好教訓」、「這根本不是運動，是謀殺！」、「請立刻修法加重動保刑責」。

