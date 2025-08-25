申明烏安全保證成員 俄外長：安理會常任理事國為主、排除北約

俄外長拉夫羅夫重申烏克蘭安全保證必須排除北約元素。（路透檔案照）

2025/08/25 16:46

〔編譯林家宇／綜合報導〕即便歐美與俄羅斯皆同意為烏克蘭提供安全保障，內容和形式尚存在許多分歧。俄國外交部長拉夫羅夫在最近一次訪談中申明，安全保證應納入聯合國安全理事會常任理事國，且不能與任何軍事集團有所關聯，意即排除任何北大西洋公約組織（NATO）元素。

美國「NBC新聞」節目24日刊出拉夫羅夫專訪內容，提及俄總統普廷與美總統川普商議烏國安全保證時，提出在2022年伊斯坦堡協商中未能達成共識的內容，以基輔永久中立為條件，換取英國、法國、中國、俄羅斯和美國五大常任理事國為主，加上其他國家的安全保證。拉夫羅夫表示，聯合國五常應做為烏國安全保證成員，也能加入包括德國和土耳其等國家，「這些保證國會保證烏克蘭的安全，必須是中立，非與任何軍事集團掛鉤和非核化」。

然而，烏克蘭總統澤倫斯基已在21日刊出的媒體專訪中回絕中國成為保證國的構想，「我們不需要不幫助烏克蘭，而且在我國真正需要幫助之際未提供協助的保證國」、「我們需要的只有那些準備好要幫助我們的國家」。

