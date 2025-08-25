悚！新生兒分娩「頭遭扯斷」滾落地 影片曝光輿論炸鍋

印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）近日發生一起駭人的分娩事故，一名新生兒在接生過程中「身首異處」，令人難過的影片在網上造成瘋傳。（圖翻攝自臉書Mora Monza）

2025/08/25 17:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）近日發生一起駭人的分娩事故，一名新生兒在接生過程中「身首異處」！令人難過的影片在網上造成瘋傳，負責接生的社區健康中心起初不願回應此事，讓大批網友相當憤怒。可隨著輿論延燒，該中心的醫護人員也曝光真相。

根據印尼媒體《棉蘭論壇報》（Tribun-Medan）報導，本月19日，一段已明顯死亡的新生兒影片在臉書瘋傳，可以看到死嬰臉部腫脹不堪，雖然整段影片並沒有直接看到身首分離的慘狀，但可以看到死嬰的脖子處有縫合痕跡，令人不忍卒睹。

發布影片的人怒批，這是發生在北蘇門答臘省中央塔帕努里縣（Central Tapanuli Regency）皮南索里（Pinangsori）社區健康中心的分娩事故，「請大家將這起皮南索里衛生所造成的醫療事故分享出去，避免更多人受害！嬰兒的屍體被留在母親的肚子裡，嬰兒的頭因骨折而掉落在地，這種疏失非常可怕。更過分的是，助產士大聲對家長說『如果我們錯了，我們才道歉』，可見皮南索里衛生所對此毫無同情心或愧疚感！」

這段影片曝光後隨即瘋傳，大批網友炸鍋，要求該健康中心和當地衛生部門給個交代。隨著輿論延燒，地方政府展開了調查，確認此悲劇發生在上週一（18日）早上，死胎重達4.2公斤。中央塔帕努里縣衛生辦公室負責人潘賈伊坦（Lisna Panjaitan）表示，他已從皮南索里健康中心那裡了解事發經過，一名孕婦當天緊急到該中心分娩，但醫護人員前前後後檢查了4次，發現胎兒早已沒了心跳，但為了避免家屬情緒潰堤，沒有馬上告知實情，而是建議轉至大醫院，否則孕婦有危險，但家屬拒絕轉診，堅持在該中心分娩。

該中心醫護人員稱，他們是經過家屬同意且簽署相關同意書後才進行接生，但產婦沒有辦法自己出力，宮縮停止，助產士不得不想辦法用力拉出胎兒，當時胎兒的頭已經出來，其肩膀卻還卡在產道，怎料拉扯的過程中，胎兒頭部斷裂。最後胎兒卡在產婦體內的身軀順利取出，產婦生命安全無虞。皮南索里健康中心聲稱，他們的操作都符合標準程序，胎兒在附中早已死亡，並不是他們所造成。

