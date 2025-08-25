越南跟進中國在南沙造島 中方氣炸：堅決反對將採措施維權

針對美國智庫報告，越南現正加緊在南沙群島填海造陸，面積很可能超過中國的造陸面積，中國外交部發言人郭嘉昆今天宣稱，南沙群島是中國固有領土，中方堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設，將採取必要措施維護領土主權。（路透資料照）

2025/08/25 16:48

〔中央社〕針對美國智庫報告，越南現正加緊在南沙群島填海造陸，面積很可能超過中國的造陸面積，中國外交部發言人郭嘉昆今天宣稱，南沙群島是中國固有領土，中方堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設，將採取必要措施維護領土主權。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答外媒提問時，作上述表示。

郭嘉昆宣稱，南沙群島是「中國的固有領土」，中方堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設活動，將採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）22日發表報告，最近拍攝的衛星圖像顯示，今年初以來，越南開始在其占領的8個南沙群島島礁，進行填海造陸擴建工程。

報告提到，這8個島礁中，越南在安波沙洲（Amboyna Cay）、染青沙洲（Grierson Reef）、西礁（West Reef）等3個先前已進行中等規模造島的島礁，展開新一輪擴建；並在六門礁、鬼喊礁、東礁、瓊礁、舶蘭礁等5個島礁，進行疏浚清淤與填海工程。

這些工程顯示，越南在南沙群島實際控制的21個岩礁和低潮高地，如今都已經擴建為人工島嶼。4年前，這些岩礁和低潮高地大多數僅建有孤立的碉堡設施。

這項報告直指，截至今年3月，越南在南沙群島所開闢的人工島礁面積，已達到中國造島面積的約70%。而上述8個新島礁的填海工作，幾乎可確保越南將在造島規模上追平甚至超過中國。

報告提到，根據衛星圖像，在越南聲稱擁有主權且疏浚工作接近完成的島礁上，開始出現彈藥庫等設施。

