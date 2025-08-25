為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    越南跟進中國在南沙造島 中方氣炸：堅決反對將採措施維權

    針對美國智庫報告，越南現正加緊在南沙群島填海造陸，面積很可能超過中國的造陸面積，中國外交部發言人郭嘉昆今天宣稱，南沙群島是中國固有領土，中方堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設，將採取必要措施維護領土主權。（路透資料照）

    針對美國智庫報告，越南現正加緊在南沙群島填海造陸，面積很可能超過中國的造陸面積，中國外交部發言人郭嘉昆今天宣稱，南沙群島是中國固有領土，中方堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設，將採取必要措施維護領土主權。（路透資料照）

    2025/08/25 16:48

    〔中央社〕針對美國智庫報告，越南現正加緊在南沙群島填海造陸，面積很可能超過中國的造陸面積，中國外交部發言人郭嘉昆今天宣稱，南沙群島是中國固有領土，中方堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設，將採取必要措施維護領土主權。

    中國外交部下午舉行例行記者會。央視新聞報導，郭嘉昆在回答外媒提問時，作上述表示。

    郭嘉昆宣稱，南沙群島是「中國的固有領土」，中方堅決反對有關國家在非法侵占的島礁上開展建設活動，將採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益。

    美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）22日發表報告，最近拍攝的衛星圖像顯示，今年初以來，越南開始在其占領的8個南沙群島島礁，進行填海造陸擴建工程。

    報告提到，這8個島礁中，越南在安波沙洲（Amboyna Cay）、染青沙洲（Grierson Reef）、西礁（West Reef）等3個先前已進行中等規模造島的島礁，展開新一輪擴建；並在六門礁、鬼喊礁、東礁、瓊礁、舶蘭礁等5個島礁，進行疏浚清淤與填海工程。

    這些工程顯示，越南在南沙群島實際控制的21個岩礁和低潮高地，如今都已經擴建為人工島嶼。4年前，這些岩礁和低潮高地大多數僅建有孤立的碉堡設施。

    這項報告直指，截至今年3月，越南在南沙群島所開闢的人工島礁面積，已達到中國造島面積的約70%。而上述8個新島礁的填海工作，幾乎可確保越南將在造島規模上追平甚至超過中國。

    報告提到，根據衛星圖像，在越南聲稱擁有主權且疏浚工作接近完成的島礁上，開始出現彈藥庫等設施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播