    首頁　>　國際

    憂「台灣有事」 沖繩與那國島明春起恐無醫生駐診

    與那國町距台灣僅約110公里，台灣潛在的軍事衝突已對當地造成影響，包括醫療人員不願駐診。（路透檔案照）

    與那國町距台灣僅約110公里，台灣潛在的軍事衝突已對當地造成影響，包括醫療人員不願駐診。（路透檔案照）

    2025/08/25 16:18

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》（The Japan News）24日報導，日本沖繩縣最西端的偏遠島嶼、距離台灣宜蘭縣僅約110公里的與那國島，島上唯一的診所可能從明年春天開始沒有醫生駐診，部分原因是台灣可能出現緊急情況。

    據報導，總部位於東京的「地域醫療振興協會」和與那國町簽約，派遣醫生到該町駐診，但該協會1月表示，將自明年3月起停止派遣醫生，引發島上居民擔憂。該協會提出的理由包括難以找到能夠長期駐留的醫生、以及擔心台灣出現緊急情況，診所難以繼續運作。

    69歲居民大城久美子（音譯）8月初曾在島上唯一診所「與那國町診療所」就診，她說，自己感到疲勞、並接受抽血檢查和點滴治療，「我有時會突然生病，如果島上沒有醫生，我就麻煩了」

    目前，島上唯一的全職醫生是63歲的粕谷和彥，他的合約將於明年3月到期，目前尚無繼任人選。

    琉球大學醫學院要求部分醫學生畢業後到離島或其他偏遠地區工作一段時間，但年輕醫生往往會選擇有縣立醫院的地區，例如沖繩本島北部、宮古島和石垣島。粕谷和彥表示：「醫生在離島診所磨練專業技能的機會並不多，而且人員少意味著責任更大。年輕人不太可能選擇在最偏遠的島嶼工作，因為擔心可能發生緊急情況。」

    「地域醫療振興協會」一位官員坦言：「自從人們開始討論（台灣）緊急情況的可能性以來，願意在與那國島工作的人就愈來愈少了。」

    與那國島人口約1600人。截至2022財政年度，與那國町診療所平均每天接診28名患者。在局勢日益緊張的情況下，診所不得不將患者送往石垣市進行緊急醫療救治時，必須向負責在尖閣諸島周圍巡邏的日本海上保安廳申請直升機。

    與那國町已請求該協會繼續營運診所，並請求沖繩縣政府協助確保有醫生駐診。此外，島上唯一的藥局於5月底關閉，島上現在也欠缺藥師。

