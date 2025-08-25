俄羅斯堪察加半島外海發生規模6.3地震 深度僅10公里
俄羅斯堪察加半島東南方外海今（25）日下午發生規模6.3地震，震源深度僅10公里。（圖擷取自社群平台「X」）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島上月發生規模8.8強震，事後引起大規模海嘯、多座火山同時噴發，災情引起各國關注。今（25）日台灣時間下午2點48分左右，堪察加半島東南方外海發生規模6.3地震，震源深度僅10公里，屬極淺層地震。
綜合外媒報導，根據德國地質研究中心（GFZ）觀測資料指出，堪察加半島東南方外海發生規模6.3地震，震源在千葉群島附近海域。此外，同地區今年8月也發生多起地震，且震央都集中在堪察加半島東南方與南方外海。
