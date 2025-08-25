為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日本沖繩與那國町長選舉新人當選 可能影響台灣有事應對

    距離台灣最近的日本沖繩縣與那國町，24日選出新町長上地常夫。（路透）

    距離台灣最近的日本沖繩縣與那國町，24日選出新町長上地常夫。（路透）

    2025/08/25 16:35

    〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕距離台灣最近的日本沖繩縣與那國町，24日選出新町長上地常夫。上地曾任該町的職員和町議員，是由基層出身，雖然與前町長糸數健一同屬保守派勢力，但對於自衛隊的進駐持較為謹慎的態度，對於台灣有事的看法，他在接受日媒訪問時表示，「不認為中國領導人會使用武力攻擊台灣」。

    與那國町在24日舉行町長選舉投開票，這次選舉有包括爭取連任的前町長糸數健一、町議員出身的上地常夫和田里千代基等3人。與那國町人口約1600多人，其中約有2成為自衛隊員和家屬，擁有投票權的公民僅有1342人，昨天的投票結果，上地以557票，打敗糸數的506票，田里僅得136票，投票率達9成以上。

    與那國町距離台灣僅約110公里，陸上自衛隊在2016年於島上開設駐屯地，部署沿岸監視隊，未來預定部署電子戰部隊，並計畫部署飛彈部署。

    糸數和上地同屬保守派，傾向支持政府的強化西南離島防衛的「西南轉移」，田里則持反對態度。不過上地與糸數對自衛隊的接納程度仍有些微的差別，上地強調「町民第一」，認為島上駐屯的自衛隊維持現有規模即可，不需要進一步擴大。

    上地昨天在接受八重山日報訪問時，對於台灣有事的看法，他表示，防衛省已在與那國、石垣島和宮古島設立駐屯地，以防萬一，但他不認為中國領導人會使用武力攻擊台灣。

    上地今天召開記者會說明，不希望與那國島變成只有自衛隊的小島。對於日美舉行聯合演習時，可能會有魚鷹運輸機飛來，以及軍用車輪使用公用道路的情況，他也表示反對。八重山日報分析指出，町政管理方針的改變，可能會對政府的安全政策產生影響。

