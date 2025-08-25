扯！仁川機場中文入境卡消失 竟是中國人整疊拿走上網拍賣

近來南韓仁川機場傳出，入境的外國旅客無法在現場找到任何1張「中文入境卡」。（圖擷取自Threads）

2025/08/25 18:23

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球多國頻傳各項活動門票、限定周邊等物品，遭中國黃牛大軍入侵瘋搶、高價轉賣，惹得當地人民怨四起。近來南韓仁川機場傳出，入境的外國旅客無法在現場找不到「中文入境卡」，一查才發現，有不少中國人將大量中文入境卡帶回國，並放到二手交易平台轉售，誇張行徑曝光後引起大批網友吐槽。

據了解，南韓法務部自今年2月起，開始施行電子入境申報制度，取代傳統的紙本填寫方式。根據韓媒指出，外國旅客在前往南韓3天前，可以使用電腦或手機填寫線上系統，屆時抵達南韓機場後無需再手寫入境卡，縮短通關時間並提升便利性；另外，如果未事先填寫電子入境卡，今年12月前，電子和紙本的入境申報二選一即可。

然而，一名女網友昨（24）日在社群平台Threads爆料，透露自己搭機抵達南韓仁川機場後，在現場找不到任何1張中文入境卡，後來她登上中國著名二手交易平台「閑魚」搜尋，才知得不少中國人打起歪腦筋，把大量中文入境卡帶回國販售，靠「無本生意」牟利。誇張行徑曝光後，立即引起各國網友熱烈討論。

部分中國網友質疑原PO文章的真實性，還懷疑她是故意發文散播對抹黑中國形象的假帳號。對此，不少網友發揮柯南精神，搜尋中國多個交易平台後，發現確實有大量中國人在販售南韓入境卡，且多數是在閑魚開賣場，售價從8張48元人民幣（約新台幣207元）到10張55元人民幣（約新台幣237元）都有，甚至其他國家入境卡也有人販售。

其他網友則吐槽，「真支那行徑」、「賣這玩意幹啥用？」、「買的人有大腦嗎？」、「偷這個還有臉賣，真是無語了」、「難怪最近去只有日文的可以用」、「哇靠，這是乞丐吧？連這都要偷」、「是把入境卡當作永久居留證喔？」、「與其花錢買張假的，倒不如儲點錢去見識一下」、「全世界都不應該開放政策讓中國人移民，一出國就到處撒潑，沒素質的人就應該關在牆內，等進化了再放出來」。

另有內行網友分享，這種轉賣入境卡在中國特別盛行的原因，「假裝出國啊」、「賣給小學生的，滿足他們的虛榮心」、「不是每個中國人也能成功申請簽證」、「有些人會買這種入境卡發社交媒體假裝自己去韓國了...很多小孩子會買」、「騙沒出過國的中國人，中國擁有護照的沒超過1億人，所以只有幾千萬知道這是免費提供」。

不少網友發揮柯南精神，搜尋中國多個交易平台後，發現有大量中國人在販售南韓入境卡，且多數是在中國著名二手交易平台「閑魚」開賣場。（圖擷取自中國二手平台「閒魚」，本報合成）

