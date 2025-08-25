美韓峰會台海議題現分歧 韓前外交官：駐韓美軍恐將核心轉移他處

南韓總統李在明（左）預計台灣時間26日凌晨1時15分在白宮與美國總統川普（右）晤談。（法新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統李在明將於美東時間25日正午與美國總統川普會晤，這是他6月上任後首次與川普會面。《紐約時報》25日分析，2人有許多共同之處，但在涉及兩國長達70年的同盟關係時，各自的優先事項就出現分歧，尤其是在涉及中國與台灣的潛在衝突問題上。

紐時指出，2.85萬名美軍長期駐紮在南韓，以嚇阻擁有核武的北韓，但隨著華府有意擴大駐韓美軍的功用，以幫助遏制中國，川普政府要求首爾為自身防務承擔更大責任。首爾憂心，美方所稱的「戰略靈活性」可能讓南韓更容易受到北韓攻擊，並增加南韓捲入台海戰爭的可能性。

南韓國家安保室室長魏聖洛22日表示，首爾和華府應確保戰略靈活性「不會損害南韓安全」，以及美韓兩國共同遏制北韓的能力。他說，兩國已在此一原則上找到一些共識，但南韓官員也對川普的不可預測性保持警惕。

首爾官員還擔心，如果中國入侵台灣，而美國動用駐韓部隊保衛台灣，中國和北韓可能在朝鮮半島開闢另一個戰場。類似的擔憂成為兩國2006年聯合聲明的背景，該聲明中，美國同意尊重南韓立場，即「南韓不應在違背南韓人民意願的情況下捲入東北亞地區衝突」。唯有在此基礎上，南韓才同意尊重駐韓美軍「戰略靈活性」的必要性。

然而，那是在美國將中國視為自身最大的安全威脅、並將保護台灣免受中國侵略做為首要任務之前。近幾週來，華府一些政策分析人士建議，美軍應該大幅削減駐韓美軍規模，因為美國不能自由將南韓的軍事基地用於其他地方的戰事。

曾在前南韓總統李明博任內擔任外交安保首席秘書的南韓外交官千英宇直言，如果首爾拒絕華府有關「戰略靈活性」的要求，「美國完全可以將駐韓美軍的核心部分轉移到其他地區，從而在向台灣派遣應急部隊時受到更少的約束」。

本月，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）表示不應將美國必定要求南韓介入台海衝突視為理所當然，但也強調，「要求南韓做的是增強自身實力」，這樣美軍才能「執行其他任務」。

