南韓錦山郡公園4大學生溺斃後 無人應徵水上活動安全員

南韓忠淸南道錦山郡濟原面公園先前發生4名大學生溺斃的慘劇。圖為事發公園。（圖節自錦山宣傳中心網站）

2025/08/25 15:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓忠淸南道錦山郡濟原面一處公園，7月9日發生4名20來歲大學生溺斃的慘劇，事後2名水上活動安全員、1名公務員被指控涉嫌過失致死，錦山郡政府為了填補空缺發出安全員招聘啟示，但遲遲沒有人應徵。

據《韓聯社》報導，錦山郡政府的「2025年夏季戲水區安全員招募啟事」，希望短期聘用4人來管理3處戲水區，日薪為8萬5240韓元（約新台幣1872元）。

請繼續往下閱讀...

在薪水不多的情況下，錦山郡政府同時還強調若發生事故，安全員將會被追究責任，受害者家屬可對其提出民事賠償訴訟，或者由錦山郡政府代位求償；若是因工作疏忽造成遊客死亡，還會面臨刑事訴訟。

這份招聘啟事旋即在網路上遭到抨擊，不少人痛斥錦山郡當局根本是把所有責任推給臨時工，錦山郡政府連忙澄清這是在發生嚴重疏忽時才適用，原意是想讓應徵者工作時保持警惕，沒想到卻造成了誤解。

據了解，在公園戲水區身亡的4名大學生，是從大田廣域市前往當地進行2天1夜的旅行，7月9日下午5時40分許開車進入公園停車場，並於晚間6時19分溺斃。

相關消息顯示，這處水域由於水流湍急並未開放，值班安全員聲稱當時有對大學生進行口頭勸導，但後來被質疑在說謊，目前有2名安全員、1名公務員依照過失致死罪嫌不拘留起訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法