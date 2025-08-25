為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    加薩孩童正在消失！以色列爭辯飢荒程度 聯合國兒童基金會嗆「荒唐」

    聯合國兒童基金會執行長羅素24日直言，關於加薩飢餓程度的爭論「有點荒唐」。（法新社）

    聯合國兒童基金會執行長羅素24日直言，關於加薩飢餓程度的爭論「有點荒唐」。（法新社）

    2025/08/25 16:03

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕面對以色列矢口否認加薩（Gaza）已爆發飢荒的說法，聯合國兒童基金會（UNICEF）執行長羅素（Catherine Russell）24日罕見地動怒反擊，痛批這種在事實面前仍在爭論飢餓程度的作法「簡直荒唐」，並直言加薩已有約1萬8000名兒童，因戰爭引發的各種問題而死亡。

    根據美國政治新聞網站《Politico》報導，羅素週日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面向全國》（Face the Nation）專訪時，針對「綜合糧食安全階段分類」（IPC）上週宣布加薩已爆發飢荒，卻遭以色列指控為「用謊言抹黑」一事，表達了強烈不滿。

    「對我來說，我們還在進行這種爭論方法論是否有效的對話，簡直有點荒唐（kind of obscene）。」羅素說：「我們都知道孩子們正在死去，不是嗎？我厭倦了那種關於『我們提供的訊息是否正確』的討論。」

    以色列不讓進？ 「那就開放國際媒體」

    羅素強調，IPC的報告是由「技術人員」而非「政客」所做出。她更直接向以色列下戰帖，指出有一個很簡單的方法，能向全世界證明真相：「首先，讓國際媒體進去。讓他們自己去做判斷。」主持人也補充，節目中播放的那些骨瘦如柴的加薩兒童畫面，正是因為國際記者無法進入，只能由加薩境內記者所拍攝。

    羅素沉痛表示，她與在加薩的工作人員談過，他們親眼目睹了處於極度匱乏中的兒童，以及成千上萬名遭截肢的孩童。她指出，UNICEF估計，自2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列、引爆這場衝突以來，加薩已有約1萬8000名兒童死亡。

    她說：「當你細想，這相當於每天有28名兒童喪命。自從這場衝突開始以來，幾乎每一天，都有將近一整個教室的孩子死去。」

