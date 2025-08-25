日本3大民調一致顯示 日相石破茂支持率顯著回升

日相石破茂走出參院選舉慘敗陰霾，支持率顯著回升。（法新社）

2025/08/25 14:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本首相石破茂所屬政黨自民黨選舉慘敗後，支持率一度探底，危及首相之位。但日本發行量最大的報紙《讀賣新聞》、最大通訊社《共同社》及《每日新聞》等多家主流媒體25日公布最新民調皆顯示，經過約1個月後，石破茂的支持率已顯著回升。

《法新社》報導，石破茂去年執掌長期在日本政壇佔據主導地位的自民黨後，該黨在國會參、眾兩院接連失去多數席位，但這位自認國防政策「怪才」的石破茂，無視黨內要求其辭職的呼聲。

請繼續往下閱讀...

根據《讀賣新聞》25日公布的一項民調，石破茂內閣的支持率為39％，比7月20日參議院選舉後高出17％。調查結果顯示，目前認為石破茂應該留任的受訪者多達50％，認為他應該辭職的受訪者約占42％。7月之時，54％的受訪者認為石破茂應辭職，35％認為應留任。

《共同社》進行的另一項民調顯示，石破茂內閣的支持率為35.4％，比上月參議院選舉後上升12.5％，而不支持率則為49.8％。《每日新聞》進行的第3項民調顯示，支持首相的比例為33％，上升4％，這是自2月以來首次超過30％。

《讀賣新聞》將石破茂內閣支持率的回升歸功於最近與美國達成的貿易協議，以及石破茂政府為抑制近期米價暴漲所做的努力。

美國總統川普在參院選舉僅兩天後就宣布與日本達成一項「大規模」貿易協議，將威脅徵收的關稅稅率從25%降至15%，同時將汽車關稅降至相同水準。選民對石破茂處理美國貿易談判的支持率從6月的29％上升至42％。

高達86％的受訪者表示，他們贊同政府轉向增加稻米產量的政策調整決定。

米價飆升的原因包括2023年夏季酷熱導致的供應問題，以及去年「特大地震」預警後的恐慌性搶購等。石破茂已任命新的農林水產大臣、頗具民望的44歲小泉進次郎，他可能是石破茂首相之位的潛在挑戰者。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法