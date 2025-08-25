防堵中資進入 澳洲力爭儘快批准諾魯安全經濟條約

中國經常透過經濟和安全利益拉攏太平洋島國，讓區域大國澳洲坐立難安。（歐新社）

2025/08/25 14:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲官員25日表示，由於擔心中國對太平洋島國諾魯1項10億澳幣（約197億台幣）的投資，可能違反澳洲與諾魯之間1項安全和經濟條約，澳洲國會將儘快補足最後一塊拼圖，在下個月之前批准該條約。

《路透》報導，諾魯外交部長安格明（Lionel Aingimea）日前前往北京，與「中國鄉村振興與發展公司」（China Rural Revitalisation and Development Corporation）簽署金額約10億澳幣、被認為「利潤豐厚」的商業協議，該中企將投資諾魯的再生能源、磷礦業、海洋漁業和海上基礎設施、水資源與環境系統、現代農業系統、生態旅遊、綠色交通系統、醫療、文化交流平台等領域。

請繼續往下閱讀...

然而，諾魯和澳洲領袖去年12月才宣布締結1項條約，其中澳洲承諾提供1億澳元（約19.7億台幣）的預算支持和4000萬澳元（約7.9億台幣）的安全援助，並可以否決中國在諾魯安全、銀行和電信等關鍵領域的參與。問題在於，雖然諾魯已批准該條約，但澳洲國會因舉行全國大選而解散數月，目前尚未批准。

澳洲外交暨貿易部官員塔特薩爾（Mark Tattersall）25日在審查該條約的澳洲國會委員會上呼籲：「我們必須儘快推進並批准該條約。」

塔特薩爾進一步表示，澳洲外交官員曾就該中諾協議詢問中國和諾魯方面，因為評估他們之間的協議可能牴觸澳諾條約中的條款。諾魯回覆表示，內閣尚未考慮中國的投資，「我們已聽取（中諾）協議的細節，但看起來，在諾魯任何進一步投資的實際實施可能仍需一些時日」。

澳洲表示，希望在下個月舉行的太平洋島國領袖峰會上宣布批准澳諾條約。

索羅門群島於2022年與中國簽署安全協議，以及中國去年向太平洋試射1枚攜帶假彈頭的洲際彈道飛彈，澳洲對北京在太平洋島國的野心愈發擔憂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法