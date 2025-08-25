佛州戀童癖男死囚獄中輕生 檢察官稱「替納稅人省一大錢」

美國佛州50歲死囚凱勒（Matthew Caylor）近日在獄中輕生身亡。（擷取自Office of State Attorney, 14th Judicial Circuit/官網）

2025/08/25 16:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名50歲死囚凱勒（Matthew Caylor），近日在監獄內自殺身亡。他生前因多次性侵兒童並犯下第一級謀殺罪，被法院判處死刑。他在獄中身亡的事件也引發關注，當地檢察官甚至說，這替納稅人省下一大筆錢。

綜合外媒報導，凱勒19日於監獄中輕生死亡，對此佛州檢察官巴斯福德（Larry Basford）表示，事發當天正值另一名殺人犯貝茨（Kayle Bates）被處決，「他知曉自己將面臨與貝茨同樣的死刑命運，選擇自我了結，為佛羅裡達州的納稅人省了一大筆錢」。

50歲的凱勒來自喬治亞州，是一名性犯罪慣犯，先是在家鄉涉嫌猥褻14歲少女，違反假釋規定並逃到佛州貝郡（Bay County），躲在汽車旅館內從事販毒。2008年，凱勒在旅館內性侵並殺害13歲少女辛森（Melinda Hinson），將其遺體藏在床下，直到2天後才被發現。

凱勒落網後供稱，由於不接受自己在喬治亞州遭受的指控，當辛森（Hinson）敲響他的房門時，他便決定要「讓這一切值得」。他補充說，如果自己「因為這女孩在我房間裡而惹上麻煩，那我乾脆就和這女孩發生關係」。

法官認定凱勒手段殘忍、犯後毫無悔意，依第一級謀殺罪、性暴力、虐待兒童等，於2009年10月判處死刑。凱勒在服刑的16年間，多次提出上訴，但均遭最高法院駁回。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

