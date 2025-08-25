為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「矮子」古茲曼夥伴栽了！ 墨國大毒梟贊巴達將在美認罪

    墨西哥前販毒集團頭目贊巴達預計將於美國時間25日認罪。（美聯社）

    墨西哥前販毒集團頭目贊巴達預計將於美國時間25日認罪。（美聯社）

    2025/08/25 14:24

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕曾與「矮子」古茲曼（Joaquín “El Chapo” Guzmán）齊名、長期領導墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）的大毒梟贊巴達（Ismael “El Mayo” Zambada），在頑抗1年後，預計將於美國時間25日在紐約布魯克林的聯邦法院對美國聯邦政府的指控俯首認罪。

    根據《美聯社》報導，現年77歲的贊巴達將出席一場「變更認罪聽證會」（Change of Plea Hearing），從去年被捕時的「不認罪」，逆轉為「認罪」，此一轉折關鍵在於聯邦檢察官已於2週前明確表示，不會對他尋求死刑。檢方預計，贊巴達將會承認「持續經營犯罪集團罪」與「敲詐勒索陰謀罪」兩項重罪。

    檢方指出，在贊巴達與古茲曼的領導下，錫那羅亞集團從一個地方性組織擴張成全球最大的販毒帝國，多年來將大量的古柯鹼、海洛因等毒品，源源不絕地輸入美國。

    檢方更強調，贊巴達所掌控的集團，是一個暴力且高度軍事化的組織，不僅擁有配備強大火力的私人保全部隊，更豢養了一支由「西卡里奧」（sicarios），也就是職業殺手所組成的暗殺部隊，負責執行暗殺、綁架與酷刑等殘酷任務。

    贊巴達的事業夥伴則是全球所熟知的「矮子」古茲曼，已於2019年在同一間法院遭定罪，並被判處終身監禁。然而，錫那羅亞集團的威脅並未因此終結，古茲曼的兩個兒子，目前仍掌控著集團內部的派系，同樣面臨著美國的聯邦指控。隨著贊巴達的認罪，這個曾一度稱霸全球的販毒帝國，其舊時代的教父級人物也終於將步上古茲曼的後塵，在美國的監獄中度過餘生。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

