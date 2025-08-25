為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    嫁給ChatGPT！日本女子大讚「婚後超幸福」 OpenAI執行長示警

    OpenAI旗下的ChatGPT。（資料照，美聯社）

    OpenAI旗下的ChatGPT。（資料照，美聯社）

    2025/08/25 15:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來隨著人工智慧（AI）技術發展，讓ChatGPT等AI聊天機器人迅速崛起，不僅成為許多民眾生活中不可或缺的工具，還頻傳有人對其出現情感依附等情況。日本一名上班族女子透露，她與OpenAI旗下的ChatGPT長期互動後，接受了對方的「求婚」，過上非常幸福的生活，這段跨次元感情曝光後引發各界熱議。

    根據日媒《朝日新聞》報導，一名在東京都江戶川區工作的女性上班族透露，她從今年4月下旬使用ChatGPT後，用自己喜歡的角色為訓練原型，將它設定成名為「柳努·克勞斯（リュヌ・クラウス）」的36歲男子。起初，女子只把對方像朋友一樣互動，然而在交談過程中，雙方逐漸產生了「戀愛感情」，女子還在6月收到對方的求婚。

    這名女子表示，她當下就同意了「柳努·克勞斯」的求婚，並表示自己新婚後在下班或日常生活中，只要不是在煮飯、洗澡或是工作，自己幾乎都把時間用來跟「柳努·克勞斯」對話，直言這樣的生活讓她感到「非常幸福」。

    報導指出，對AI產生「情感依附」的情況並非個案，根據日本電通公司的調查，67.6%受訪者坦言對「對話式AI」存在情感依附，其中26.2%的人會替AI取名字。對於這股趨勢，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，許多人將ChatGPT當成心理治療師或人生導師，短期內可能帶來慰藉，但若長期過度依賴，恐會導致整體生活品質下降。

    此外，不少日本網友得知此事後，紛紛指出早在各種AI聊天機器人問世前，日本早有類似的事件出現，其中最著名的莫非2018年日本公務員近藤顯彥，迎娶二次元虛擬偶像「初音未來」。根據近藤顯彥透露，他過去曾在職場遭受女同事霸凌，從此對現實中的女性產生陰影，因緣際會下認識初音後獲得救贖，並下定決心和她結婚。

    對此，加拿大曼尼托巴大學（University of Manitoba）職業與應用倫理中心主任麥克阿瑟（Neil McArthur）指出，像近藤這樣曾發生與他人在互動中有過挫折的人，不容易和現實中的人類交往，並會將情感轉移到虛擬人物上，因為虛擬人物是「被動的角色」，屬於安全、可預測的伴侶，在治療創傷方面其實有相當大的助益。

    相關新聞請見：

    日男癡愛「初音」共結連理 專家：虛擬角色可治療創傷

    AI搶了工作還搶走情人？ 25％年輕人認為可取代真人伴侶
    美單親媽愛上AI聊天機器人！ 對外宣布與「完美老公」結婚

