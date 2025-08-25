戰魂不滅！烏克蘭截肢老兵獨立日泳渡海峽 為同袍募款

達什科（左起）、策科夫尼與托夫斯蒂克3名烏克蘭傷殘退伍軍人，於基輔的泳池中進行訓練。他們於24日烏克蘭獨立日當天，成功挑戰泳渡土耳其博斯普魯斯海峽。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，在烏克蘭24日迎來獨立34週年紀念日的莊嚴時刻，3名因戰爭而身受重傷的烏克蘭退伍軍人，以1場橫渡博斯普魯斯海峽（Bosphorus strait）的壯舉，向世界展現了烏克蘭永不屈服的堅韌意志。他們不僅戰勝了自身的傷殘，更藉此為仍在前線奮戰的同袍，募集購買義肢的費用。

獨立日橫渡海峽 為同袍募款

這項挑戰的發起人，是現年34歲、因長期暴露在砲火下而遭受2次嚴重腦震盪的退伍狙擊手策科夫尼（Oleh Tserkovnyi）。他表示，選擇在獨立日這天，與2名因傷截肢的同袍，一同參加從土耳其亞洲岸游向歐洲岸、全長6.5公里的「博斯普魯斯海峽洲際游泳競賽」，其象徵意義重大。

「我們不是在博取同情」策科夫尼賽前表示，「我們是在尋求支持。」他們希望藉由這次挑戰，為仍在烏克蘭急需義肢的傷兵們募款。

截肢不是障礙 泳池中找回自我

47歲的工程師托夫斯蒂克（Pavlo Tovstyk）在2023年6月擔任情報單位駕駛時，不幸誤觸地雷，導致左腿部分截肢。仍在復健期間的他，甚至瞞著醫生偷偷溜進泳池訓練。他表示：「當時，一切都感覺迷失了方向。但在水中，我的思緒、力量、身體，一切都重新凝聚起來。我又變回了我自己，只是……有點不同。」

28歲的步兵達什科（Oleksandr Dashko）同樣在2023年6月因地雷爆炸而失去左腿。他坦言，適應截肢生活的過程，充滿了憂鬱與冷漠，是游泳讓他重新找到了平靜與目標。他直言不諱地說：「老實說，如果沒有這個（挑戰），我現在可能正醉倒在某處的圍籬下。」

一度遭主辦方禁賽 仍堅持完賽

儘管3人都順利完賽，但過程並非一帆風順。2名截肢的選手在賽前，一度遭主辦單位以「必須參加身障組」為由禁止參賽。但他們堅持不懈，最終仍得以與其他2800多名來自全球的游泳好手，一同完成了這場橫跨2大洲的壯舉。對他們而言，這不僅是一場耐力賽，更是對飽受戰爭摧殘的身體，重新宣示主權的勝利。

