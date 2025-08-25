為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「劍魚」颱風即將登陸越南 當局計畫急撤50萬人

    中颱「劍魚」已經在越南近海，即將登陸越南北部。（圖擷自中央氣象署）

    中颱「劍魚」已經在越南近海，即將登陸越南北部。（圖擷自中央氣象署）

    2025/08/25 13:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第13號颱風「劍魚」已經在越南近海即將登陸越南北部，恐為當地帶來嚴重災情，去年中度颱風「摩羯」登陸越南，造成323人死亡、近2000傷，這次強度相近的「劍魚」來襲，越南當局嚴陣以待，已關閉機場、學校，計畫疏散50萬人。

    根據中國氣象台觀測顯示，「劍魚」颱風今（25日）下午1點的中心位置在北緯18.5度、東經106.5度，也就是在越南榮市東方約90公里左右海面上，以時速20公里速度向西移動，即將登陸越南北部。「劍魚」近中心最大風速每秒42公尺，中心氣壓955百帕，強度與去年重創越南的「摩羯」颱風接近，後者造成323人死亡、近2000傷，經濟損失高達33億美元。

    越南當局示警，這是一個極其危險的快速移動風暴，將帶來暴雨、洪水和山體滑坡；清化省和廣平省機場關閉，船隻禁止出海，已將3萬人撤離沿海，並動員超過1萬6500名士兵和10萬7000名準軍事人員協助撤離並待命進行搜救。

    越南政府同時計畫疏散中部清化省（Thanh Hoa）、廣治省（Quang Tri）、順化（Hue）、峴港（Da Nang），總計超過58.6萬人。

    前氣象局（署）長鄭明典指出，「劍魚」結構完整，預期像這樣的颱風，可以深入到中南半島內部，帶來的雨量空怕會造成嚴重的災情，在中南半島的台商需要注意。

