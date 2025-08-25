洛杉磯4.6億豪宅驚傳人倫慘案 70歲亞裔富豪疑槍殺妻女後自盡

洛杉磯高級住宅區23日發生駭人凶殺案，70多歲富豪疑似槍殺妻子與大女兒後自盡。（擷取自@LASDHQ/X）

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯高級住宅區「羅靈丘陵」（Rolling Hills）23日上午發生駭人家庭悲劇，一名年約70歲的亞裔富商疑似在價值約1500萬美元（約新台幣4.6億元）的豪宅內，槍殺分居妻子與大女兒後舉槍自盡，震驚當地社區。

綜合外媒報導，23日上午10時20分，洛杉磯郡警方獲報，趕抵克雷斯特路（Crest Road）東100號街區的豪宅時，在屋內發現3具遺體，分別為70多歲男性屋主、70多歲女性以及他們40多歲的女兒。

當時，小女兒回到豪宅準備確認母親與姊姊的安危時，驚恐見到父親與姊姊倒臥屋內，立刻報警。警方到場後，在另一房間發現母親身亡。

洛杉磯郡警官莫迪卡（Michal Modica）形容這棟房子是「富人區的大房子」，並指出這對夫妻已分居，近兩年來陷入激烈離婚訴訟，母女甚至曾對父親提出保護令。嫌犯平時則居住在洛杉磯韓國城，案發當日疑似持槍前往別墅行兇。

現場未見強行入侵跡象，警方在不同房間分別發現3具遺體，並尋獲一把手槍。初步研判為家庭暴力導致的兇殺案，對外界不構成進一步威脅。死者身份尚未正式公開。

據悉，事發豪宅由知名建築師羅伯特．湯普森（Robert L. Thompson）於2006年設計，擁有6間臥室、7間衛浴、大型健身房、花園、桑拿房、無邊際泳池及巨大落地窗，可欣賞洛杉磯市區及太平洋美景，周邊房價普遍超過1500萬美元。

