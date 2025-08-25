為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    英國鄉村驚見黑豹蹤跡 專家：恐與非法組織有關

    英國格洛斯特郡鄉村驚見疑似黑豹蹤影，示意圖。（歐新社）

    英國格洛斯特郡鄉村驚見疑似黑豹蹤影，示意圖。（歐新社）

    2025/08/25 13:19

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國格洛斯特郡（Gloucestershire）鄉村日前發現有隻羊的遺骸上有大型貓科動物啃食的痕跡，但當地居民表示，該地區的生態系統不可能出現大型猛獸。近日有專家指出，曾在野外採集到大型貓科動物的DNA，推測這些動物可能是從非法動物貿易組織中逃出後，才躲進附近樹林生活。

    《每日星報》報導，英國格洛斯特郡鄉村日前出現有羊隻被大型動物啃食的痕跡，同時當局也收到多起目擊到疑似黑豹出沒的通報，但當地居民聲稱，該地的生態環境不會有大型貓科動物存在。

    對此，近日有專家指出，英國野外並非完全沒有大型野獸，華威大學動物研究者阿拉比（Robin Allaby）提到，曾在英國野外發現大型貓科動物的DNA，並表示目前大約有100隻這類型的動物在野外。

    長期致力於研究野生動物的明特（Rick Minter）也同意此觀點，並認為根據被目擊的動物特徵以及描述來看，格洛斯特郡最有可能被發現的是黑豹，其次是可能為棕褐色的美洲獅。

    明特認為，大型貓科動物會出現在野外的原因與非法動物貿易組織有關，她推測，牠們可能是從這些組織中逃出，或是被飼主遺棄，只能躲進附近樹林生存。

    然而，對於牠們的存在，明特提到，這不見得是壞事情，由於英國鹿群、兔群數量過多，大型貓科動物的出現可以控制這些動物的數量，進而改善目前的生態系統。

